Correios colocam dois imóveis à venda no Pará; veja como adquirir

Os Correios colocaram à venda mais 13 imóveis pelo país, com licitações agendadas até 10 de janeiro de 2023. No Pará, dois imóveis estão na lista para serem vendidos através de licitação agendada para o dia 22 e 29 deste mês. Até o momento, já foram vendidos 69 imóveis dos Correios, gerando uma receita de mais de R$ 51 milhões.

Um dos imóveis seria um terreno plano, de esquina, situado em Benevides, no distrito de Benfica, com aproximadamente 63 mil m². O terreno está localizado em região de uso predominantemente comercial/residencial e conta com infraestrutura de abastecimento de água, energia elétrica, telefonia e iluminação pública. A região dispõe de serviços públicos como ruas pavimentadas, coleta de lixo, segurança, rede bancária, escola pública e privada, hospital público e clínicas privadas e praças públicas destinadas ao lazer coletivo. A licitação do terreno está prevista para o dia 22 de dezembro.

A outra oportunidade de investimento está situada em Belém, no bairro da Marambaia, com licitação agendada para o dia 29 de dezembro. O imóvel possui uma área de terreno de 17.154,26 m², de esquina, com característica topográfica plana, com cota acima do nível do logradouro. A região é utilizada predominantemente por residências unifamiliar e multifamiliar, bem como por outras instituições de âmbito local e diversificado.

No site do Feirão de Imóveis dos Correios, é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam. Os interessados poderão visualizar as fotos e vídeos dos prédios, terrenos, lojas, apartamentos, imóveis comerciais e sobrelojas, além de agendar visitas presenciais. Os editais contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame também estão disponíveis na página dos Correios.

Cadastro

As vendas dos imóveis dos Correios podem ser feitas de forma online e presencial. Para participar da venda online, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas para participar da disputa online.

Para quem deseja participar no formato presencial, é necessário entregar as propostas no local onde será realizado o certame ou nas agências do município onde estão localizados os imóveis, de acordo com o local e horário de atendimento descritos nos editais.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).