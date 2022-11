Mais de 100 veículos serão leiloados pelos Correios em Belém neste mês; veja como participar

Mais de 100 veículos, sendo 26 veículos leves e 83 motocicletas, serão leiloados pelos Correios, na Região Metropolitana de Belém. Para ter acesso ao edital e consultar os lotes, os interessados devem entrar no site específico de licitações da empresa e digitar o número da licitação 963918 na barra de busca, localizada à direita. Além disso, é possível realizar visita para avaliação dos itens, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16:30h, no Complexo Ananindeua – BR 316, KM 4, S/N, Coqueiro – Ananindeua-PA, ao lado do viaduto do Coqueiro.

O leilão vai ocorrer entre os dias 21 e 24 de novembro e segue a política de renovação da frota dos Correios.

Como participar

As pessoas físicas ou jurídicas interessadas em participar devem realizar um cadastro presencial nas agências do Banco do Brasil. A partir desse cadastro, será obtida uma chave de acesso e uma senha pessoal.

Os lances serão realizados exclusivamente por meio do sistema eletrônico e o critério para julgamento das propostas será a maior oferta.

Cada participante poderá incluir o seu lance em um ou mais lotes.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (91) 3084-1771.