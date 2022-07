Contribuintes de Belém podem agendar atendimento para tratar sobre IPTU; entenda o novo serviço

Algumas unidades da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Belém vêm registrando longas filas antes mesmo do início dos atendimentos diários. Para evitar que isso continue acontecendo, o órgão, em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa), lançou um novo serviço online: o Agendamento Eletrônico, que pode ser feito com até dois meses de antecedência.

“Nós percebemos que só conseguiríamos evitar esse tipo de ocorrência a partir da criação de um agendamento prévio. Então, o objetivo é zerar as filas da Sefin, dar uma melhor acolhida para o contribuinte e evitar o desperdício de tempo na espera por atendimento”, explica o diretor-geral da Secretaria de Finanças, Mauro Gaia.

Como fazer o procedimento

Pelo site da Sefin, já é possível agendar o melhor dia e horário para atendimento na Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte, localizada na Praça das Mercês, no bairro da Campina. Para isso, basta informar o nome completo, o número de telefone, e-mail, além de descrever o objetivo do atendimento.

Quando o procedimento é efetuado, o contribuinte recebe um e-mail de confirmação com informações detalhadas do atendimento. A partir destas informações, os servidores que irão atuar exclusivamente no atendimento previamente agendado poderão se antecipar à demanda do contribuinte e dar um retorno a ele com mais agilidade.

VEJA MAIS

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Belém, o sistema tem uma inteligência eficaz na distribuição das demandas do dia, evitando a sobrecarga de atendimento sobre um atendente específico, além de fornecer dados estatísticos, como os tipos de serviços mais buscados pelos cidadãos.

A ferramenta também coleta a avaliação dos usuários após o atendimento, considerado pela Sefin um importante instrumento para que a administração possa ouvir o que o contribuinte tem a dizer e, desta forma, corrigir, aprimorar e adequar os serviços aos anseios do cidadão.

Inicialmente, o serviço está disponível apenas para atender demandas de IPTU, às terças e quintas-feiras, de 9h às 13h. Porém, a ideia é estender para outros tipos de atendimento, além de disponibilizar mais dias e horários para atendimento.

No momento do atendimento presencial, o contribuinte precisa apresentar RG e comprovante de vacinação contra a covid-19. Se não puder comparecer à Central de Atendimento no dia e horário marcados, o cidadão deve cancelar o atendimento com pelo menos 24h de antecedência.