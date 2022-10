Contratação de temporários para fim de ano deve crescer 10% em Belém

Não faltam eventos para movimentar o comércio neste último trimestre de 2022: tem Círio de Nazaré, Dia das Crianças, Black Friday, Copa do Mundo e Natal. Com isso, lojistas já começam a contratação de funcionários temporários para o período, como o Alex Almeida, de 29 anos. A dica dele para quem está buscando emprego nesta época é não desistir de enviar currículos, pois, uma hora ou outra, alguma empresa entrará em contato.

"Já tinha um tempo que eu estava atrás de uma oportunidade de emprego e até que não demorou muito. Trouxe o currículo e uma semana depois me chamaram. Estou agarrando essa oportunidade. Eu tinha mandado para diversos lugares então tinha certeza que eu iria conseguir por conta desses eventos do fim de ano. Saí entregando currículo para todos. Estou achando o trabalho ótimo e já tinha trabalhado antes como vendedor", conta ele, que espera ser efetivado a partir de janeiro de 2023.

Mais ofertas

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém projeta um aumento de 10% em relação às vagas ofertadas no ano passado, quando quatro mil oportunidades de emprego surgiram na região metropolitana.

Em todo o Brasil, a expectativa, no entanto, é menor do que a registrada no ano passado: segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), a projeção é que cerca de 95 mil vagas sejam abertas nos próximos meses, 11 mil postos a menos do que a estimativa do ano passado, de 106 mil.

Para o líder da entidade no Pará, Álvaro Cordoval, o clima é de otimismo. "Com um consumo acentuado, vamos ter bastante contratação temporária e os que se destacarem podem se tornar permanentes, que é o que todo lojista espera de fato. As contratações já começaram, com muitas lojas já iniciando o recrutamento, afirma.

Júnior Lopes preside a Associação Brasileira de Recursos Humanos no Pará (ABRH-PA) conta que as perspectivas são positivas na esteira do reequilíbrio da economia e controle da inflação. A maior parte das contratações devem ser feitas pelo setor de serviços, tanto na capital quanto em cidades do interior.

"É importante acompanhar nas plataformas digitais e nas empresas de recrutamento onde estão surgindo essas vagas. Aqui nosso monitoramento aponta uma procura muito grande por temporários no varejo. Indico também estar sempre com o currículo atualizado e se preparar para fazer uma boa entrevista, que acentue os pontos fortes. Ainda dá tempo de buscar umas qualificações rápidas, incluindo as virtuais", afirma ele, que lembra que conhecer bem a empresa é sempre um ponto positivo para qualquer futuro funcionário.

Para as empresas, Lopes recomenda definir bem o tipo de funcionário que a empresa busca e como irá encaixá-lo nas operações para satisfazer as necessidade do empreendimento ao longo do período de contratação.

"O processo de recrutamento precisa estar alinhado ao que a empresa precisa. É bom desenvolver um bom processo de recrutamento e, após a contratação, treinar, qualificar, motivar, para que o novo funcionário tenha um bom desempenho", diz.