Marca de iogurte oferece mais de R$ 200 mil para trabalhar na Islândia

Uma empresa de laticínios que produz iogurte abriu uma vaga de emprego que pode ser considerada o “trabalho dos sonhos” para muitos profissionais. A Siggi's oferece um cargo executivo, com jornada de quatro dias semanais e ainda US$ 50 mil, equivalente a R$ 262 mil, para se mudar para a Islândia. Com informações do Yahoo.

VEJA MAIS

No comunicado da vaga, a empresa afirma que "os últimos anos encorajaram as pessoas a redefinir o que elas mais valorizam" e que "essa mudança de cultura está enraizada na ideia de liberdade e flexibilidade. Como resultado, muitos estão buscando um modo de vida mais simples, incluindo sair das grandes cidades ou priorizar o trabalho remoto".

De acordo com o portal Insider, o selecionado preencherá o cargo de "Chief Simplicity Offi-skyr", e deverá criar conteúdo para as mídias sociais da empresa, sugerir novos sabores de iogurte inspirados na cozinha tradicional islandesa e documentar o tempo explorando a aurora boreal, geleiras e outras maravilhas naturais do país.

Requisitos

A empresa estabelece que os candidatos tenham passaporte válido, boas habilidades de escrita e fotografia e "desejo de viver uma vida simples".

A empresa de contratações de funcionários internacionais Deel, busca um profissional para a vaga de "social media nômade". O funcionário viajará em uma van mobiliada para habitar pela Austrália e Nova Zelândia por seis meses, criando conteúdo turístico sobre os destinos que irá visitar e compartilhando seu dia a dia como um nômade digital.

Além de receber a van e os custos de viagem, refeições, combustível, estacionamento, vistos e transferências pagos, o contratado irá receber um salário mensal de US$ 3.400, aproximadamente R$ 17 mil.

A vaga é destinada para profissionais com mais de três anos de experiência como criadores de conteúdo para redes sociais ou embaixadores de marcas; boa escrita e fluência em inglês. Como o profissional irá viver em uma van, é necessário também ter uma carteira de motorista com validade até outubro de 2023 e um passaporte válido.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)