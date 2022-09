Vagas do concurso do INSS são redistribuídas; veja como ficou no Pará

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retificou a distribuição de vagas do concurso público com 1.000 vagas para o cargo de técnico do seguro social. Dessas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência (90) e 20% a pessoas negras (202). A mudança abrange 11 Estados entre eles, o Pará. As informações são do G1 Nacional.

Os aprovados serão convocados, de acordo com a classificação, para trabalhar nas Agências da Previdência Social espalhadas pelo país. Ou seja, eles serão lotados em qualquer agência pertencente à gerência executiva do INSS à qual optou por concorrer.

Quais estados tiveram a redistribuição de vagas do concurso do INSS?

As vagas acrescentadas e retiradas abrangem as gerências executivas de Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Distrito Federal (DF), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Dourados (MS), Cuiabá (MT), Sinop (MT), Belém (PA), Santarém (PA), Porto Velho (RO), Boa Vista (RS) e Palmas (TO).

Em quais cidades do Pará ocorreu a redistribuição de vagas do concurso do INSS?

No Pará serão ofertadas 59 vagas com redistribuição em Belém, que antes teria 33 vagas e passou a ofertar 34, e em Santarém que inicialmente teria 14 vagas ofertadas e agora, passou a ter somente 11.

Qual o salário ofertado no concurso do INSS?

O concurso exige nível médio de escolaridade e o salário podem chegar a R$ 5.905,79 com carga horária de trabalho de 40 horas semanais.

Como fazer as inscrições do concurso do INSS?

As inscrições podem ser feitas até 3 de outubro pelo site do Cebraspe, banca responsável pelo concurso. A taxa é de R$ 85.