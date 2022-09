PGR abre concurso para procurador da República em 8 estados com salários de R$ 33.689,11; confira

Nesta terça-feira (20), a Procuradoria-Geral da República (PGR) publicou no Diário Oficial da União (DOU) o edital do concurso público para preenchimento de 13 vagas de procurador da República. As informações são do portal Metrópoles.

O certame exige que os candidatos sejam bacharéis em direito e tenham, no mínimo, três anos de prática jurídica. As inscrições vão até 20 de outubro, pelo site do Ministério Público Federal (MPF), ao valor de R$ 250.

A realização da prova objetiva está prevista para o dia 27 de novembro desse ano. O salário inicial é de R$ 33.689,11, com prazo para nomeação em dois anos, a partir da data de homologação do resultado final, prorrogáveis pelo mesmo período.

Os aprovados serão distribuídos entre oito estados: Acre, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Caberá ao Conselho Superior do Ministério Público Federal definir a lotação dos aprovados após o resultado do concurso. E há possibilidade de criação de novas vagas “se houver previsão orçamentária e eventuais vacâncias”.

No entanto, o número de funções podem sofrer alterações, inclusive, por razão do provimento de vagas para aprovados no concurso anterior.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).