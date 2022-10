INSS: Com muita procura, inscrição em concurso é prorrogada para até esta terça-feira (4)

O fim do prazo para as inscrições para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi adiado para as 23h59 desta terça (4). O prazo inicial se encerraria nesta segunda-feia (3), mas a procura foi muito grande e o sistema caiu. O edital do certame informa que serão ofertadas 1 mil vagas em todo o território nacional, sendo 61 para o Estado do Pará, distribuídas em três cidades.

As chances são para o cargo de técnico do seguro social, com salários que podem chegar a R$ 5.905,79, e carga horária de trabalho de 40 horas semanais. O principal requisito para investidura no cargo é ter concluído o ensino médio ou técnico até a data da posse.

A execução do concurso será de responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A seleção dos candidatos será por meio de provas objetivas, com questões sobre conhecimentos básicos e específicos, e curso de formação, que terá até 180h/aula presenciais. A previsão é que os testes sejam aplicados já no dia 27 de novembro, em todos os estados, nas cidades onde estão as Gerências Executivas (GEX) do INSS.

No Pará, os participantes poderão escolher os seguintes municípios para lotação: Belém (33 vagas), Marabá (14 vagas) e Santarém (14 vagas). O concurso também fará reserva de vagas para pessoas com deficiência e negras.

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem acessar o site do Cebraspe, e efetuar o pagamento de R$ 85, referente à taxa de participação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)