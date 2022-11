Um evento dedicado a homenagens à atuação de profissionais com formações diversas nas áreas públicas e privadas, como médicos, advogados, delegados e até secretários de estado, entre outros. Foi o que aconteceu, na noite desta quinta-feira (24), na 46ª edição da festa do Conselho de Profissionais do Pará, que homenageou quatro mulheres e nove homens pelo bom desempenhos no mercado de trabalho em Belém.

O evento, no Salão Atlântico Sul, do Hotel Sagres, fez um tributo especial à ex-presidente do Conselho de Profissionais, a desembargadora Maria Izabel de Oliveira Benone, que faleceu em 28 de outubro passado. Professora de dança e diretora artística, Clara Pinto entregou uma plaqueta em reverência à desembargadora, ao filho da magistrada, o delegado Antônio Ailton Benone Sabba, também homenageado nesta noite de quinta-feira.

"Eu estou desde o início, desde menina ajudo o Conselho. Esta festa, que hoje tem 46 anos, começou de uma forma simples e foi crescendo. Eu acho que homenagear pessoas que realizam o seu trabalho com seriedade, são alegres e humanas, é gratificante", afirmou Clara Pinto, que é a nova presidente do Conselho de Profissionais, em substituição à desembargadora Izabel Benone.

Conselho de Profissionais do Pará homenageia personalidades de 2022 (Cristino Martins)

Clara Pinto ddestacou a dedicação da desembargadora às ações do Conselho, que também tem iniciativas sociais. "Ela era uma pessoa amada e querida por todos nós. E um ícone para mim, de um caráter ímpar em nossa sociedade, então é uma honra, para mim, substituí-la", destacou a professora Clara Pinto, que já era vice-presidente do Conselho.

"A minha mãe presidia este conselho há quase duas décadas. São pessoas que, de alguma forma, contribuem para a comunidade em que vivem, este conselho também é dedicado à atividade filantrópicas, ele promove doações para instituições assistenciais, por exemplo. Era uma honra e um prazer para ela, que não via o Conselho como trabalho, mas com prazer", afirmou o delegado Antônio Ailton Benone, que tem 20 anos de atuação na Polícia Civil do Pará.

Ele disse que tinha um orgulho duplo de estar no evento, nesta quinta-feira. "É bom fazer parte de toda essa história, eu me sinto feliz, porque esta noite é de homenagem para a minha mãe e eu também serei homenageado", afirmou.

Titular da secretaria da Fazenda do Pará, René de Sousa Júnior, também compôs a lista de agraciados. "Eu me sinto honrado com esta homenagem. Eu não sou paraense, eu virei paraense, estou aqui há quatro anos, vim a convite do governador Helder Barbalho e me radiquei aqui, trouxe a minha esposa, minha família. Esta festa tem 46 anos, não é pouca coisa, me sinto feliz de estar aqui no Pará, contribuindo para o desenvolvimento desse estado que tem uma economia pujante", observou o secretário estadual.

46 anos de história

Este ano, pela primeira vez, o Conselho de Profissional decidiu unir em um só momento duas premiações que a entidade promove em datas distintas: a escolha da "Mulher Padrão Pará" e da "Personalidade do Pará", este último um evento dedicado exclusivamente a homens.

As selecionadas da edição Mulher Padrão Pará 2022 foram a doceira e administradora de saúde pública, Ana Cristina Mendes Nogueira Marques; a advogada, Ana Lúcia Rodrigues; a advogada, Larissa Alves Martins; e a desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará, Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.

Já as personalidades do Pará 2022 foram o secretário da Fazenda do Pará, René de Sousa Júnior; o proprietário de uma casa de eventos, Alexandre Assunção; o delegado da Polícia Civil, Antônio Ailton Benone Sabba; o empresário, Antônio Carlos Alves Sena; o oftalmologista, Cláudio José Guion; o escrivão da Polícia Civil, Giovanni Santos; o médico cirurgião plástico; Valter Silva dos Santos, entre outros.