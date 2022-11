Fundação Banco do Brasil e Vale firmam parceria para inserção socioprodutiva de mulheres no Pará

A Fundação Banco do Brasil e a Vale assinaram uma parceria inédita nesta quinta (24), em São Paulo (SP). O acordo de cooperação tem como objetivo impulsionar ações socioprodutivas em territórios de comum interesse. O primeiro projeto contemplado, no valor de R$ 2,13 milhões, é o Bordando a Paz, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, que contribuirá para o fortalecimento de uma agenda integrada de ações de combate à pobreza.

A partir da iniciativa, a Fundação Banco do Brasil e a Vale vão contribuir para a inclusão socioprodutiva de mulheres e para a diminuição das vulnerabilidades sociais que se apresentam na realidade local, utilizando a arte do bordado como instrumento sensibilizador para mudanças sociais. O bordado traz a proposta de vincular a promoção da saúde em seus aspectos subjetivos psicossociais, potencializando a saúde física e a mental, ao trabalhar as articulações, exercitar a memória, aliviar as tensões, diminuir o estresse e manter o foco.

Valorização da cultura local

Além de oferecer uma oportunidade de protagonismo na criação de uma rede de mulheres organizadas, a capacitação em bordado valoriza a cultura local e está alinhada às práticas socioeducativas relacionadas à preservação do meio ambiente e à responsabilidade socioambiental. A rede de bordadeiras receberá orientações para o desenvolvimento de produtos e capacitação sobre assuntos administrativos e financeiros para comercializarem as próprias peças.

“Pra nós, da Vale, a luta contra a pobreza e o investimento em rede de mulheres como catalizadora de transformações sociais profundas são os maiores focos de nossa atuação social. Acreditamos que a iniciativa privada deva ser uma aliada do setor público no campo social e que parcerias como esta, junto à Fundação Banco do Brasil, são fundamentais para alavancar os investimentos e para troca de experiências e conhecimentos em prol das pessoas que mais precisam”, afirma Flávia Constant, Gerente Executiva de Investimento Social Privado da Vale.

Para Rogério Biruel, Diretor Executivo de Desenvolvimento Sustentável da Fundação Banco do Brasil, as parcerias com empresas permitem a ampliação do investimento socioambiental. “E quanto mais parceiros investidores, como a Vale, maior será o impacto positivo na vida das pessoas”, afirma. “A Fundação Banco do Brasil atua, há quase 40 anos, na gestão e apoio a iniciativas pela transformação socioambiental do país. São programas, ações e projetos que valorizam as Tecnologias Sociais e a aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, destaca o diretor.

Investimento Social

O investimento total de R$ 2,13 milhões será dividido entre os dois parceiros. O prazo total para execução do projeto será de 18 meses. A instituição selecionada para a execução do projeto é o Instituto de Promoção Cultural Antônia Diniz Dumont – ICAD, que atua, desde 2004, com inclusão socioprodutiva de comunidades em situação de vulnerabilidade, usando a arte nos processos criativos e de humanização.