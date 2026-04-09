Congresso Técnico do Simineral debate futuro da mineração na Amazônia em Belém

Belém sediará, nos dias 15 e 16 de abril, o 4º Congresso Técnico do Simineral, considerado um dos principais fóruns especializados do setor mineral no Brasil. O evento reunirá mais de 30 instituições — entre empresas, organizações, especialistas e autoridades — para discutir os rumos da mineração na Amazônia com base em dados atualizados e estratégias voltadas ao desenvolvimento regional. O local ainda será divulgado pelos organizadores do encontro.

Com o tema “Mineração na Amazônia: dados do setor, liderança sustentável e desenvolvimento regional”, o congresso terá como um de seus eixos centrais a análise da chamada Carta Santarém, documento que reúne diretrizes para fortalecer uma mineração mais integrada às demandas socioeconômicas e ambientais da região.

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Segundo o presidente do Conselho Diretor do Simineral, Anderson Baranov, o encontro se consolida como um espaço estratégico de construção coletiva. “O Congresso Técnico do Simineral se consolida como o maior encontro técnico de mineração na Amazônia, reunindo empresas, instituições e especialistas em torno de uma agenda estratégica. É um ambiente qualificado para intercâmbio de conhecimento, análise de dados e alinhamento de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento regional com responsabilidade, inovação e visão de longo prazo”, afirmou.

A programação prevê debates técnicos sobre produtividade, inovação e eficiência operacional, além de reforçar o compromisso do setor com boas práticas e geração de valor para a sociedade. Para o presidente executivo do Simineral, Emerson Rocha, a quarta edição amplia o alcance do diálogo institucional. “O evento reafirma a importância de decisões baseadas em dados e na cooperação entre diferentes instituições, fortalecendo uma mineração cada vez mais eficiente, sustentável e conectada com as necessidades da Amazônia”, destacou.

O congresso conta com o apoio institucional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), do Instituto Brasileiro de Mineração e da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa). Entre os patrocinadores estão empresas como Alcoa, Norsk Hydro e Vale, além de outras companhias atuantes no setor.

Consolidado como um espaço permanente de debate técnico, o Congresso do Simineral busca contribuir para a construção de soluções consistentes e sustentáveis, alinhando crescimento econômico, inovação e responsabilidade socioambiental na Amazônia.