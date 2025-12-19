Simineral aprova novo estatuto e Anderson Baranov assume Conselho

O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) oficializou, nesta sexta-feira (19), uma mudança significativa em sua estrutura de poder e gestão. Durante Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a entidade aprovou um novo estatuto que redesenha a governança do setor no estado. A principal alteração é a divisão de responsabilidades: Anderson Baranov assume a recém-criada presidência do Conselho Diretor, focada em estratégia, enquanto Emerson Rocha passa a ocupar a presidência executiva, voltada à operação diária.

A nova configuração é uma tentativa de profissionalizar a gestão de uma das entidades mais influentes da economia paraense. Baranov, que representa a Hydro, ficará responsável pelas diretrizes políticas e institucionais de longo prazo. Segundo ele, o movimento responde a uma necessidade de atualização frente aos desafios que o mercado impõe.

"Propusemos a atualização do Estatuto com foco no fortalecimento da governança do Simineral, criando uma estrutura mais clara, estratégica e alinhada aos desafios atuais e futuros do setor mineral. Esse novo modelo prepara a entidade para um novo ciclo de atuação", disse Baranov.

Estatuto permite a entrada de empresas da cadeia produtiva

Outro ponto sensível aprovado na assembleia é a ampliação do escopo de quem pode se sentar à mesa. O novo estatuto derruba a exclusividade das mineradoras e permite que empresas e organizações que compõem a cadeia produtiva da mineração também se associem. É um movimento para dar mais peso político à entidade, agregando fornecedores e parceiros estratégicos.

Para o novo presidente do Conselho, isso reflete a realidade do setor, que vai muito além da extração do minério em si.

"Essa ampliação faz parte dessa atualização institucional e fortalece o papel do Simineral ao permitir uma representação mais diversa e conectada às diferentes atividades que integram a mineração no Pará", afirmou Anderson Baranov.

Foco na execução das metas institucionais

Na ponta operacional, Emerson Rocha assume com a bagagem de quem já transita pelas áreas de relações governamentais e comunicação. Bacharel em Direito, ele terá a missão de tirar do papel as diretrizes estipuladas pelo Conselho. A divisão de tarefas tenta evitar gargalos administrativos e dar agilidade às respostas do sindicato.

"Assumo esse desafio com o compromisso de executar as diretrizes definidas pelo Conselho Diretor, fortalecer a organização administrativa do Simineral e manter a entidade próxima dos associados, com foco nas metas institucionais", disse o presidente executivo.

Além dos cargos principais, a assembleia definiu a diretoria completa e o conselho fiscal, mantendo nomes de peso de empresas como Vale, MRN e Alcoa na estrutura, garantindo que as maiores players do setor continuem dando as cartas nos rumos da entidade.

Nova composição do Simineral

Presidência Executiva: Emerson Rocha

Conselho Diretor

Presidente: Anderson Baranov (Hydro)

Vice-Titular: Ana Carolina (Vale)

Diretoria

Secretário: Guido Germani (MRN)

Financeiro: Eduardo Leão (G Mining)

Administrativa: Lucila Ribeiro (Alcoa)

Técnico: Adriano Espeschit (Belo Sun)

Sustentabilidade: Aldo Lenzi (Ero Copper)

Conselho Fiscal: Luís Azevedo (Bravo), José Guilherme Ramos (Bemisa) e José Guilherme Valle (ERO)