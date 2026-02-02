Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Musk confirma fusão entre SpaceX e xAI, avaliada em US$ 1,25 trilhão

O acordo supostamente avaliará a empresa combinada em US$ 1,25 trilhão.

Estadão Conteúdo
fonte

O empresário Elon Musk é CEO das empresas Tesla e SpaceX (Foto: Reprodução/ Infomoney25)

O bilionário Elon Musk confirmou na noite desta segunda-feira, 02, que a SpaceX se fundirá com a startup de inteligência artificial xAI, após uma reportagem da Bloomberg afirmar que o acordo foi fechado. Ambas as empresas são de propriedade do CEO da Tesla.

"A SpaceX adquiriu a xAI para formar o motor de inovação mais ambicioso e verticalmente integrado na Terra (e fora dela), com IA, foguetes, internet baseada no espaço, comunicações diretas para dispositivos móveis e a principal plataforma mundial de informações em tempo real e liberdade de expressão", escreveu Musk no site da SpaceX.

Segundo ele, "dentro de dois a três anos, a maneira mais barata de gerar computação de IA será no espaço." O acordo supostamente avaliará a empresa combinada em US$ 1,25 trilhão.

Havia relatos crescentes de uma ligação entre SpaceX e xAI, embora uma reportagem na semana passada tenha sugerido que a SpaceX poderia optar pela Tesla em vez disso. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

SpaceX/xAI/FUSÃO/ELON MUSK
