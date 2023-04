‘Conexão Mercado’ entrevista Vitor Alves, liderança do Açaí Valley

Projetos com inteligência artificial no Pará e como fazer sucesso na ambiência virtual pautaram a conversa entre o mestre em computação aplicada, Vitor Alves, e a jornalista e colunista do Grupo Liberal, a apresentadora do “Conexão Mercado”, Bel Soares. O bate-papo vai ao ar, nesta quarta-feira (12), na plataforma LibPlay, do portal OLiberal.com.

Vitor é fundador e sócio da Easygestor, EBI e criador do Canal Otimize Seu Negócio no Youtube com mais de 180 mil inscritos, onde juntos, os empreendimentos já ajudaram mais de 10 milhões de pequenas empresas. Ele também está na liderança do Açaí Valley, instituição sem fins lucrativos formada por empresas e instituições focadas em inovação e tecnologia.

A edição desta quarta-feira do "Conexão Mercado" traz informações preciosas para quem tem interesse em investir em negócios de base tecnológica. Vitor e Bel fizeram inclusive um comparativo entre o ecossistema local e ecossistemas de startups do Brasil afora.

“Nós também conversamos sobre as Valley, quais as vantagens de você participar de uma comunidade de inovação, tecnologia e empreendedorismo. E, ainda, abordamos a iniciativa do Lib Ventury, a parceria do Grupo Liberal com o Açaí Valley para acelerar pequenas empresas de base tecnológica, focadas em inovação”, destacou Vitor

Em 2023, ele foi selecionado pelo Departamento de Estado dos EUA para representar o Brasil e o Pará em uma missão nos Estados Unidos pelo Ylai (Young Leaders of the Americas Initiative), um programa de intercâmbio internacional para líderes focado em fortalecer empresas e empreendedores nas Américas.

“O mercado já vive a revolução digital e com ela vários tópicos precisam ser mais esclarecidos, nem todo mundo sabe, por exemplo, sequer o que é uma Startup e o Vitor, que é especialista em inovação e tecnologia, falou sobre isso e também sobre metaverso, inteligência artificial, chat GPT, entre outros assuntos que estão em voga. Foi um papo divertido e muito interessante, observou a jornalista Bel Soares.