Gol e Azul compartilham rotas: saiba o que muda para os passageiros

Nesta sexta-feira (24/05), as companhias aéreas Azul e Gol anunciaram um acordo para conectar suas malhas aéreas em rotas domésticas exclusivas no Brasil, através de uma cooperação comercial conhecida como codeshare. O acordo abrange trajetos operados por apenas uma das companhias aéreas, não incluindo aqueles em que ambas competem.

Juntas, as duas companhias realizam cerca de 1.500 decolagens diárias. O acordo entre Azul e Gol ampliará a oferta para mais de 2.700 viagens com apenas uma conexão. Os clientes poderão usufruir de benefícios, como: novas rotas nacionais, melhores opções de conexão e maior flexibilidade nos programas de milhagem, a partir do final de junho, quando as ofertas estarão disponíveis nos canais de vendas das empresas.

Veja três principais mudanças para os passageiros:

Pesquisa de viagens : os clientes poderão pesquisar trechos nacionais exclusivos das duas aéreas e comprar pelos canais de venda de ambas, encontrando maior possibilidade de destinos; Milhas : será possível escolher em qual programa armazenar os pontos. Por exemplo: se um voo da Gol for comprado pelo site da Azul, as milhas poderão ir tanto para o Azul Fidelidade, quanto para o Smiles — a critério do cliente. O recurso é válido para voos com conexão e trechos avulsos. Cancelamento : remarcações e cancelamentos de reservas devem ser feitos nos canais da companhia que vendeu a passagem.

As demais facilidades, como assentos especiais e políticas de bagagem, continuarão seguindo as regras estabelecidas por cada companhia aérea.