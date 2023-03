Em novo episódio, "Conexão Mercado" entrevista Orly Bezerra

Na noite desta quarta-feira, 29, vai ao ar mais um episódio do videocast “Conexão Mercado”, iniciativa do Grupo Liberal, disponibilizada na plataforma LibPlay, do portal OLiberal.com. O objetivo do projeto é suscitar discussões sobre marketing, comunicação e empreendedorismo no Estado, aproximando profissionais e interessados nesses temas. O convidado deste episódio é o jornalista, publicitário e profissional do marketing, Orly Bezerra, um dos mais premiados e reconhecidos criativos do mercado paraense, que comanda a Griffo Comunicação, também uma das agências mais respeitadas da região.

Jornalista e colunista do Grupo Liberal, a apresentadora do “Conexão Mercado”, Bel Soares, destacou a importância, para os novos profissionais, de ouvir referências no mercado, principalmente do marketing político, como é o caso de Orly Bezerra. “Orly é um colecionador de vitórias em campanhas políticas e publicitárias, então, conhecer um pouco da sua trajetória e os bastidores disso é bom para o mercado e também para quem vislumbra uma carreira no mesmo segmento. Em tempos em que a política está tão em voga, é bom ouvir um especialista em marketing político e eleitoral e saber como ele transitou por esse universo”, ressaltou.

No bate-papo, Orly contou um pouco da sua história pessoal e, também, da sua trajetória como um dos publicitários e profissionais do marketing político com mais vitórias em campanhas políticas, analisando, ainda, tudo o que experienciou ao longo de uma vida inteira dedicada à comunicação. “A gente fez um retrospecto do passado, da forma como a comunicação era feita e de como é completamente diferente hoje, além do êxito que tivemos em vários momentos da nossa vida, tanto no jornalismo como na publicidade”, resumiu.

Orly lembrou do início como jornalista na redação da Folha do Norte, que, depois, se transformou no jornal O Liberal, hoje parte do Grupo Liberal. “Nesse jornal, cumpri, durante dez anos, várias etapas de atividades da nossa carreira, fui de diagramador até editor-chefe, passando por várias funções”, contou. Depois, o papo se aprofundou mais na história da Griffo, agência que está prestes a completar 42 anos de fundação, com um portfólio e premiações reconhecidas em todo o mercado nacional.

“O sucesso dessa empresa, em que eu e Natsuo (Hiraoka) somos sócios, ao longo desse tempo, também passou por várias etapas, da atividade na assessoria de imprensa, relações públicas, edição e produção para empresas e órgãos. E, depois, entrando no caminho da publicidade, onde a gente marcou, marca ainda, com um trabalho importante na publicidade paraense, com várias campanhas memoráveis feitas para os nossos clientes e o marketing político dos governos e prefeituras para os quais trabalhamos, assim como as campanhas eleitorais em que a gente teve uma participação muito interessante e importante, que representam a marca e a identidade do nosso trabalho”, frisou.

Para Orly, participar do “Conexão Mercado” trouxe à tona toda essa história e, ao mesmo tempo, as perspectivas para o futuro. “Um programa como o ‘Conexão Mercado’ é importante para o mercado e mais importante ainda para os novos profissionais que estão surgindo, para aqueles que são recém-formados, que vêm das universidades e que estão em busca de informações para melhorar. Poder expor um pouco sobre esse momento em que a comunicação passa por uma transformação muito grande, com o advento das novas tecnologias, a chegada da internet e das várias plataformas, foi muito legal”, finalizou.

VEJA MAIS: