Pará tem mais de 600 vagas de empregos abertas em seleções

Atualmente, há um total de 658 vagas abertas em processos seletivos e concursos no Pará. Uma dessas seleções, no âmbito estadual, é a da Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE-PA), que tem 21 vagas em cargos de ensino médio e superior, e uma vaga separada para candidatos portadores de deficiência. As inscrições estão abertas até o dia 11 novembro, por meio do site da Fundação Cetap. A taxa de participação será de R$ 48 para cargo de nível médio e de R$ 59,99 para ensino superior.

As oportunidades do certame são para assistente administrativo (1), auditor de finanças e controle (19) e técnico em gestão de informática (1). Todos os cargos têm regime de trabalho de 30 horas por semana e os salários variam entre R$ 1.200 e R$ 5.026,81. Os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos, somente para os cargos de nível superior.

Já no nível federal, há a seleção da Fundação Nacional do Índio (Funai), que tem oito novos editais de contratação imediata emergencial, em todo o Brasil, somando 776 vagas, das quais 544 são no Norte, em cinco desses editais. No Pará, há 52 oportunidades. Dentro da região, há oito vagas para supervisor dos agentes de proteção etnoambiental, de nível superior, em Roraima; mais sete chances no Acre; quatro no Pará, no Médio Xingu; 1 no Tocantins; e 14 no Amazonas. No cargo de chefe dos agentes de proteção etnoambiental, de nível médio, existem 24 oportunidades em Roraima, 14 no Acre, oito no Pará, duas no Tocantins e 37 no Amazonas. Já na função de agente de proteção etnoambiental, que não tem exigência de escolaridade, há 120 chances em Roraima, 70 no Acre, 40 no Pará, 10 no Tocantins e 185 no Amazonas. Respectivamente, os editais são Funai/1-PSS/2021, Funai/2-PSS/2021, Funai/4-PSS/2021, Funai/6-PSS/2021 e Funai/7-PSS/2021.

Fora da região Norte, o órgão ainda tem mais vagas abertas nas mesmas funções. A de nível superior dispõe de quatro chances no Mato Grosso, seis no Maranhão e mais seis no Paraná. No nível médio, há oito oportunidades para o Mato Grosso, 16 vagas no Maranhão e mais 12 no Paraná. Por último, a oportunidade que não possui exigência de escolaridade oferta 40 vagas no Mato Grosso, 80 no Maranhão e 60 no Paraná. Os respectivos editais são Funai/3-PSS/2021, Funai/5-PSS/2021 e Funai/8-PSS/2021

Para fazer as inscrições, é preciso consultar os locais indicados em cada edital e comparecer entre 3 e 9 de novembro, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h30. Não há cobrança de taxa. Além da exigência de escolaridade básica, há outros requisitos necessários para concorrer a cada uma das funções, que podem ser conferidos em cada edital. A remuneração mensal varia entre R$ 1.100 e R$ 4.400, e em todos os cargos há ainda auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio-transporte, em jornada de 40 horas semanais.

Além das inscrições, os candidatos inscritos na seleção da Funai passarão pelas etapas de análise curricular para a função de nível superior; análise das habilidades e conhecimentos tradicionais relacionados às funções de nível médio e a que não possui exigência; e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, para a função de nível superior. Além dessas etapas, os selecionados passarão por um curso de ambientação com duração de cinco dias. Em caso de dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a Fundação pelo email concursotemporario@funai.gov.br.

UFPA tem 20 vagas disponíveis

Também pela União, a Universidade Federal do Pará (UFPA) dispõe seleções abertas. Uma delas tem inscrições até esta quarta-feira (3) e vai preencher, por tempo determinado, seis novas vagas de professor substituto no Instituto de Ciências Biológicas (ICB), no campus de Altamira, e no Instituto de Ciências da Saúde (ICS) e Instituto de Estudos Costeiros.

As oportunidades são para as disciplinas: sistemática de invertebrados (1); didática e estágio supervisionado em educação diferenciada (1); fundamentos da educação (1); odontologia em saúde coletiva (1); fundamentos de enfermagem (1); e bioquímica, evolução, evolução e biogeografia (1). O salário dos professores varia entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21, dependendo da titulação. As inscrições custarão R$ 80 e o processo seletivo contará com prova escrita, prova didática e julgamento de títulos.

Outras duas seleções da UFPA continuam com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (8). Há uma que busca preencher duas vagas temporárias no cargo de professor substituto, para lotação no campus universitário de Abaetetuba e no Instituto de Ciências da Saúde (ICS), nas disciplinas de atenção integral à saúde (1) e fundamentos da educação especial (1). Os salários vão de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação de R$ 229, por regime de trabalho de 20 horas semanais, e de R$ 458, por carga horária semanal de 40 horas. O valor da taxa de inscrição será de R$ 80 e o certame terá prova escrita, prova didática e julgamento de títulos.

A outra seleção, com inscrições até o mesmo dia, tem duas vagas temporárias abertas em cargo de professor visitante, para lotação no Instituto de Ciências Biológicas (ICB), na disciplina de epidemiologia das populações vulneráveis da região Norte. O candidato deverá possuir título de doutor compatível com o tema do concurso, experiência pós-doutoral no exterior como bolsista, entre outros requisitos. A remuneração do contratado varia entre R$ 11.800,12 e R$ 20,530,01 e será acrescido ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 458. A taxa custa R$ 180 e a seleção contará apenas com análise do curriculum vitae.

Em caráter efetivo, outro concurso da UFPA vai preencher três vagas no cargo de professor adjunto, no Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) e Instituto de Educação Matemática e Científica (Icem). O vencimento da carreira vai de R$ 5.831,21 a R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 458, por regime de trabalho de 40 horas por semana. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de novembro, pagando R$ 180. O concurso será composto de prova escrita, com leitura coletiva, prova didática, memorial e de julgamento de títulos.

Por último, uma seleção da Universidade vai preencher, também em caráter efetivo, sete vagas nos cargos de professor adjunto, com lotação no campus de Altamira, em ensino tutorial/anatomia dos sistemas (1), atenção ao sistema digestório (1), atenção ao sistema locomotor (1) e atenção à saúde mental (1); Instituto de Ciências Biológicas (ICB), na área de sistemática de protostomia (1); e Instituto de Letras e Comunicação (ILC), para língua francesa: seu ensino e sua aprendizagem (2).

Poderão participar do certame os candidatos que tenham graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado. O vencimento será de R$ 5.831,21 ou R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 458, por regime de trabalho de 40 horas por semana. O candidato deve pagar taxa de R$ 180, se inscrevendo até o dia 13 de dezembro. Haverá prova escrita, prova didática, memorial e de julgamento de títulos. Todas as inscrições da UFPA devem ser feitas pelo site www.ceps.ufpa.br.

Municípios ofertam oportunidades efetivas

No nível municipal, há 565 vagas abertas em seleções. A Prefeitura de Santarém seleciona 553 novos servidores em concurso público, além da formação de cadastro reserva. No nível médio e técnico, há as seguintes chances: agente administrativo (273), cuidador (10), educador social (33), monitor (18), técnico em agricultura (2), em agropecuária (3) e em informática (4) e agente de fiscalização urbana (29), do meio ambiente (15), agropecuário (12), de obra (10), portuária (15), de vigilância animal (1) e de trânsito (50).

Já no nível superior, as oportunidades são para advogado (3), assistente social (29), analista de controle interno (10), biólogo (2), contador (2), engenheiro agrônomo (1), ambiental (2), de segurança do trabalho (1), de tráfego (1) e florestal (1), gestão de Recursos Humanos (2), jornalista (1), nutricionista (1) e psicólogo (21). O órgão oferece salário de R$ 1.100 para todos os cargos e o edital reserva 10% das vagas para os candidatos portadores de deficiência e 20% para os candidatos negros ou pardos. A inscrição no concurso deverá ser feita até a próxima segunda-feira, 8 de novembro, pelo site www.institutovicentenelson.com.br, com taxa de R$ 99,90 a R$ 119,90.

A Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel), do município de Canaã dos Carajás, por sua vez, vai preencher 12 vagas imediatas e formar um cadastro reserva com outras 54 oportunidades em vários cargos municipais de níveis médio e superior - 5% das vagas são reservadas aos candidatos portadores de deficiência. No nível médio, as vagas são para agente de serviços administrativos (6), enquanto, no nível superior, as chances são para assistente social (1), bibliotecário (1), educador físico (2), pedagogo (1) e psicólogo (1). Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, estando entre R$ 1.430,85 e R$ 5.266,57.

As inscrições podem ser feitas até a segunda-feira, 8 de novembro, por meio do site www.quadrix.org.br. A taxa de participação custa R$ 58 para os cargos de nível médio e de R$ 68 para os de nível superior. O concurso terá duas etapas de avaliação: prova objetiva, para todos os cargos; e avaliação de títulos, para os cargos de nível superior. As provas objetivas serão realizadas no dia 5 de dezembro, na cidade de Canaã dos Carajás.

Serviço:

AGE-PA

Inscrições: até 11/11, pelo site www.fundacaocetap.com.br

Taxa: entre R$ 48 e R$ 59,99

Salário: entre R$ 1.200 e R$ 5.026,81

Vagas: 21

Funai

Inscrições: de 3 a 9/11, presencialmente

Taxa: gratuita

Salário: entre R$ 1.100 e R$ 4.400

Vagas: 52

UFPA

Inscrições: até 3/11, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 80

Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21

Vagas: 6

UFPA

Inscrições: até 8/11, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 80

Salário: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21

Vagas: 2

UFPA

Inscrições: até 8/11, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: entre R$ 11.800,12 e R$ 20,530,01

Vagas: 2

UFPA

Inscrições: até 16/11, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: entre R$ 5.831,21 e R$ 9.616,18, mais benefícios

Vagas: 3

UFPA

Inscrições: até 13/12, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: entre R$ 5.831,21 e R$ 9.616,18, mais benefícios

Vagas: 7

Prefeitura de Santarém

Inscrições: até 8/11, pelo site www.institutovicentenelson.com.br

Taxa: R$ 99,90 a R$ 119,90

Salário: entre R$ 1.100

Vagas: 553

Funcel

Inscrições: até 8/11, pelo site www.quadrix.org.br

Taxa: entre R$ 58 e R$ 68

Salário: entre R$ 1.430,85 e R$ 5.266,57

Vagas: 12