Concurso: Prefeitura de Santarém ofertará mais de 500 vagas para o nível médio e superior

A Prefeitura Municipal de Santarém torna público o edital do concurso para o provimento de 551 vagas imediatas para os níveis médio e superior dos quadros de carreira do executivo municipal. As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 08/10 até 08/11/2021, exclusivamente, pela internet, no endereço eletrônico www.institutovicentenelson.com.br.

A taxa de inscrição será no valor de R$ 99,90 para o nível médio e 119,90 para o nível superior. A isenção de pagamento será concedida para Pessoas com Deficiência (PcD) e para candidatos que pertençam a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal. A solicitação de isenção deverá ser enviada para o e-mail ivin.concursos@gmail.com a partir da data de início das inscrições até o dia 15/10/2021, juntamente com os documentos que comprovem a condição.

A remuneração base para todos os cargos é de R$ 1.100. As vagas estão distribuídas entre os cargos de agente administrativo, cuidador, educador social, monitor, técnico em agricultura, técnico em agropecuária, agente de fiscalização urbana, agente de fiscalização meio ambiente, agente de fiscalização agropecuário, agente de fiscalização de obra, agente de fiscalização de portuária, agente de fiscalização de vigilância animal, agente de trânsito, advogado, analista de controle interno, biólogo, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro florestal, recursos humanos, jornalista, nutricionista e psicólogo.

O concurso será realizado em duas etapas: a primeira será uma prova objetiva de múltipla escolha para todos cargos, de caráter eliminatório; já a segunda será uma prova de títulos para todos os cargos de nível superior e de Agente Administrativo, Técnico em Informática, Técnico em Agricultura, Monitor, Cuidador, Educador Social e Técnico em Agropecuária, de caráter apenas Classificatório.