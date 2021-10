UFPA abre novo concurso para professores substitutos

Uma nova seleção da Universidade Federal do Pará (UFPA) foi divulgada na última semana, por meio do Diário Oficial da União de 20 de outubro, que busca preencher duas vagas temporárias no cargo de professor substituto, para lotação no campus universitário de Abaetetuba e no Instituto de Ciências da Saúde (ICS), nas disciplinas de atenção integral à saúde (1), em que poderão se inscrever candidatos com graduação em medicina; e fundamentos da educação especial (1), para docentes com diploma de graduação em pedagogia ou licenciatura em educação especial e pós-graduação lato senso (especialização em educação especial ou em atendimento educacional especializado ou em educação inclusiva) ou stricto sensu (mestrado ou doutorado em educação).

Os salários vão de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação de R$ 229, por regime de trabalho de 20 horas semanais, e de R$ 458, por carga horária semanal de 40 horas. As inscrições estarão abertas das 14h do dia 27 de outubro até as 18h do dia 8 de novembro, pelo site www.ceps.ufpa.br. O valor da taxa de inscrição será de R$ 80.

O certame terá prova escrita, prova didática e julgamento de títulos. As provas serão aplicadas em dia, hora e local a serem ainda divulgados. Os temas para as provas escrita, didática e as demais datas das etapas do processo seletivo serão informados na mesma página das inscrições. A validade do processo seletivo será de um ano a contar da data de sua homologação no D.O.U, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.

Serviço:

Seleção da UFPA

Inscrições: de 27/10 a 8/11, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 80

Salário: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21

Vagas: 2