Igeprev abre seleção para preencher 120 vagas de trabalho temporário em sete municípios do Pará

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev/PA) vai realizar Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimento de 120 vagas de cargo temporário de nível superior, em sete municípios do Pará. As oportunidades estão sendo ofertadas nos municípios de Belém, Castanhal, Abaetetuba, Capanema, Santarém, Altamira e Marabá. O maior número de vagas é para profissionais formados em Direito (técnico previdenciário A): são 84 no total, sendo 66 na capital - quatro delas para pessoas com deficiência - e três vagas em cada um dos outros seis municípios.

Há ainda oito vagas de técnico previdenciário A da área Ciências Contábeis; quatro de técnicos previdenciário A com formação em Administração; quatro de técnico previdenciário A formado em Ciências Econômicas; uma para a função de analista de investimentos, com formação em Ciências Econômicas; nove para técnico de administração e finanças, na área de Administração; dois para técnicos em Comunicação Social, com formação em Jornalismo; uma para técnico previdenciário B, com formação em Serviço Social; uma para técnico em arquivologia, com formação em Arquivologia; e cinco para técnico em gestão de informática, na área de Tecnologia de Informática. Todas essas oportunidades estão em ofertadas em Belém.

Em todas as áreas, o vencimento base é de R$4.245,29. O processo seletivo terá três fases: inscrição, análise documental e curricular, e entrevista. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente, por meio eletrônico, no endereço sipros.pa.gov.br, no horário de 00h01min do dia 15 de setembro de 2021 às 23h59min do dia 19 de setembro de 2021.

De acordo com o cronograma, publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (13), a segunda fase, de análise documental e curricular, deve ser realizada no período de 20 a 28 de setembro, e a terceira fase entre 13 e 15 de outubro. A previsão é de que o resultado final da seleção seja divulgado no dia 18 de outubro.