Diretor de recursos humanos da Hydro dá dicas de como ingressar na empresa

Com o desemprego assolando milhares de brasileiros e paraenses, é preciso estar atento às vagas disponíveis no mercado de trabalho. Mas, para além disso, se preparar para as boas oportunidades. Com nove vagas disponíveis na Hydro, sendo oito delas no Pará e uma em São Paulo, o diretor de recursos humanos da empresa, Douglas Ruozzi, dá dicas sobre o que deve constar no currículo de um candidato e o que não deve ser feito em uma entrevista, além de falar sobre os valores da empresa.

Um dos pontos mais importantes apontados por Douglas deveria ser básico, porque envolve a adoção de valores pessoais: nunca mentir. “O que prejudica muito a entrada da pessoa é a mentira, você colocar qualquer informação que é falsa, uma experiência que não aconteceu, uma habilidade que você não tem. De uma forma ou de outra, quem recruta e faz entrevista acaba percebendo, então jamais colocar alguma mentira no currículo”, ressalta.

O diretor lembra que, embora não visível no currículo ou listado como os pré-requisitos da empresa, estar alinhado com os valores que a multinacional preconiza é importante, e são eles: care – cuidado; courage – coragem; e colaboration – colaboração. “São valores muito fortes e a pessoa tem que se identificar. Tem que estar claro que ela se identifica com os valores da companhia. É fundamental para que a pessoa tenha uma grande oportunidade na empresa”, afirma.

Diversidade

Douglas destaca ainda que as vagas disponíveis são em setores como o administrativo, o técnico, o de gestão e o operacional. “Temos uma quantidade representativa de vagas, é um leque grande de oportunidades que as pessoas podem participar”. E acrescenta: o perfil do trabalhador da empresa busca, em tempos atuais, ser a cada dia mais abrangente. Por isso, foi criado o Programa de Diversidade e Inclusão.

“Gostaria de encorajar as pessoas, porque estamos com um programa muito robusto, voltado para pessoas com deficiência, para a questão de gênero, raça, orientação sexual. Convido a se inscreverem e participarem dos processos. Tenho certeza que a Hydro vai recebê-los de maneira muito amigável e respeitosa. Isso faz parte da agenda da CEO da empresa, por isso, a companhia está tornando o projeto algo de muita prioridade no momento”, conclui, apontando o índice da última pesquisa de satisfação como “altíssimo”, de 91%. “Qualquer indicador acima de 75% é extremamente positivo”, finaliza Douglas.

A empresa, líder no mercado de alumínio e ainda em expansão, reforça que sempre está disponibilizando vagas frequentemente e alerta aos candidatos a necessidade de estarem atentos ao site.

O que conta no currículo?

- Qualificações técnicas

- Experiências

- Valores

Como se destacar durante uma entrevista?

- Apresentação é fundamental

- Ser transparente quanto às habilidades

- Pontuar desafios e dificuldades superadas anteriormente

Atenção

- Cada função tem os requisitos próprios e um perfil esperado

- Ficar atento à compatibilidade da função com a qual está se candidatando