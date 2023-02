Carnaval: concessionária de energia faz ligações provisórias para trabalhadores informais

Os trabalhadores informais e órgãos públicos que vão atuar durante o período de Carnaval podem pedir a ligação provisória de energia elétrica à concessionária Equatorial Pará. Porém, de acordo com a empresa, para ter o serviço, é necessário fazer o pedido com antecedência mínima de cinco dias, de forma que a distribuidora possa realizar a ligação.

Clientes pessoa física precisam procurar as agências da distribuidora e apresentar o documento identidade e CPF, além de informar o endereço completo, com ponto de referência e a quantidade de dias que precisarão da rede provisória. Após avaliação de carga, a Equatorial Pará vai calcular o valor para gerar os boletos de pagamento.

Já os órgãos públicos devem encaminhar ofício para o e-mail grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br.

Engenheiro da Equatorial Pará, Fábio Fonseca afirma essa é uma maneira de facilitar o processo para que todos tenham acesso à energia de acordo com as necessidades que surgem durante o Carnaval. “Sabemos que é um período que gera emprego e renda à população. Além disso, com uma ligação segura, as pessoas evitam sobrecargas, curtos-circuitos, interrupções no fornecimento de energia e possíveis acidentes graves e até fatais”, destaca.

Inscrições para ligações provisórias para o Carnaval

1 - Consumidores

Local: Agências da Equatorial Pará

Quando: até cinco dias úteis antes da ligação elétrica

Horário de atendimento: das 8h às 17h

2 - Órgãos públicos