Mosqueiro: credenciamento para ambulantes que desejam trabalhar no Carnaval já está aberto

A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), está credenciando ambulantes para o Carnaval 2023, até o próximo dia 10 de fevereiro. Os interessados devem procurar a sede da Agência, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O endereço é a rua XV de Novembro, 664, no bairro da Vila.

A Justiça proibiu, em Mosqueiro, durante o Carnaval, a presença de trios elétricos, torcidas organizadas de clubes de futebol em blocos ou desfiles de carnaval, além da realização de festas de aparelhagens na orla. No entanto, a Prefeitura de Belém mantém o chamamento para os ambulantes, já que o desfile oficial das escolas de samba do distrito, promovido pela gestão municipal, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

O desfile está marcado para o dia 19 deste mês, na avenida central do bairro do Aeroporto. A apresentação esteve suspensa nos últimos dois anos, devido à pandemia de covid-19.

Segundo a Admos, já foram iniciadas as ações de limpeza, capinação, roçagem e varrição da avenida central do bairro do Aeroporto, a passarela do samba, em parceria com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). Neste final de semana, também tiveram início os trabalhos de montagem das arquibancadas, iluminação pública, cabines de jurados e sonorização.

A avenida do bairro do Aeroporto é considerada como uma das mais amplas de Mosqueiro, com duas pistas, pontos de concentração e dispersão das escolas e uma praça recém-entregue aos moradores do bairro. “Queremos fazer um carnaval com segurança, acessibilidade e participação popular”, disse o diretor-geral da Admos, Railson Santos.