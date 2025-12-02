CMO adia novamente votação da LDO por falta de acordo; nova previsão é de votação na quarta, 3

A três semanas do recesso parlamentar, a Comissão Mista de Orçamento adiou novamente a votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2026. A postergação veio após falta de acordo e pode desarranjar o combinado de votar o PLDO ainda nesta semana em sessão do Congresso. A nova previsão de votação é na quarta-feira, 3, às 14 horas.

A LDO serve como base para a confecção da Lei Orçamentária para o próximo ano. Em tese, o texto deveria ter sido aprovado até julho, mas sofreu sucessivos adiamentos.

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou uma sessão conjunta entre deputados e senadores para quinta-feira, 4, para analisar o texto. O atraso desta terça, porém, pode prejudicar o calendário.

Um dos pontos considerados controversos do texto é o que estabelece que o governo pague as emendas parlamentares até os primeiros dias de julho do ano que vem. O calendário é criticado pelo Palácio do Planalto, que afirma que isso atrapalha o planejamento.