Cesta básica registra aumento de mais de 7% em maio de 2024, diz Dieese

Colocar comida na mesa têm tido um custo cada vez mais elevado para os paraenses. Em maio, pelo quinto mês consecutivo, o preço da cesta básica de alimentos no Pará voltou a subir, conforme as pesquisas realizadas pelo Dieese. Analisando o período de janeiro a maio de 2024, o Dieese apontou um aumento acumulado de 7,06% no custo da cesta básica, mais que o dobro da inflação do mesmo período.

Ainda segundo a análise do Dieese, para uma família composta por dois adultos e duas crianças, mensalmente, foram necessárias três cestas básicas. Com esse dado, o custo de alimentação em maio foi de R$ 2.072,94, exigindo um salário mínimo e meio para cobrir as necessidades alimentares básicas.

Nesse mês, o trabalhador paraense precisou destinar 52,90% do salário mínimo para comprar os itens básicos da cesta, ou seja, mais da metade da renda mensal. Isso significa que, para custear apenas a alimentação, foi preciso trabalhar 107 horas e 40 minutos das 220 horas mensais previstas em lei.

O que mais aumentou?

Mais da metade dos doze itens que compõem a alimentação básica sofreram aumento em comparação ao mês de abril de 2024. Os produtos que mais pesaram neste mês no bolso dos consumidores foram o leite, tomate, arroz, banana, manteiga, café e farinha de mandioca. Por outro lado, alguns itens registraram queda nos preços: feijão, óleo de soja e carne bovina.

Variação de preço entre maio e abril de 2024

Carne -0,27%

Leite 7,03%

Feijão -4,95%

Arroz 2,16%

Farinha 0,54%

Tomate 5,08%

Café 0,64%

Açúcar 0,16%

Óleo -2,36%

Manteiga 0,97%

Banana 1,56%

Com cinco meses consecutivos de alta nos preços, o balanço também mostra que o custo da cesta básica no Pará subiu mais de 7% de janeiro a maio de 2024, mais que o dobro da inflação de 2%, estimada para o mesmo período. Nestes cinco primeiros meses de 2024, foi registrada alta no preço do arroz, tomate, banana, café e leite. Apenas o açúcar apresentou um pequeno recuo no estudo.

Variação de preço entre janeiro e maio de 2024

Carne 0,66%

Leite 10,23%

Feijão 6,44%

Arroz 22,69%

Farinha 7,31%

Tomate 14,59%

Pão 0,70%

Café 11,70%

Açúcar -0,16%

Óleo 1,59%

Manteiga 6,31%

Banana 14,14%

Comparando maio de 2024 com o mesmo mês em 2023, houve um aumento de 3,16% no custo da cesta básica. Os maiores reajustes nessa análise anual foram observados no arroz, banana e tomate. Em contraste, os preços do feijão, óleo de soja e carne bovina registraram queda nesse comparativo.

Variação de preço entre maio de 2023 e maio de 2024

Carne -3,77%

Leite 4,58%

Feijão -31,30%

Arroz 23,49%

Farinha 11,28%

Tomate 13,98%

Pão 2,21%

Café 9,72%

Açúcar 11,42%

Óleo -15,59%

Manteiga 1,24%

Banana 17,23%