Cérebros humanos e artificiais podem ser aliados no mercado, diz empreendedor

Modernidade não precisa ser um medo se bem utilizada pela mão de obra humana e especializada

Maycon Marte
fonte

Empresário descreve benefícios da IA no seu negócio (Thiago Gomes | O Liberal)

Os avanços recentes do mundo digital trouxeram as Inteligências Artificiais (IAs), para dentro do mercado de trabalho, o que dividiu as pessoas entre favoráveis e contrários a inovação. O empresário Jorge Auad, CEO do Grupo VanguardIA, explica ao Grupo Liberal, no LibTalks desta quinta-feira (29/01) a respeito de como essa tecnologia impactou o seu empreendimento, mas positivamente. Segundo ele, os principais benefícios do uso da IA na sua rotina são: facilitar o autoencontro e a felicidade das pessoas, e o crescimento da empresa em faturamento e margem líquida, além da economia de tempo.

Auad ressalta que a IA impacta integralmente o seu dia, sendo também uma forma de impactar a vida das pessoas de maneira orgânica. O seu grupo combina “cérebros humanos e artificiais”, utilizando o recurso como um aprofundador de capacidades. Ele representa um movimento de Inteligência Aplicada que une inteligência humana e IA para gerar eficiência, margem e crescimento com consistência. E, já acelerou mais de 700 negócios e liderou a escala de equipes e operações com foco em processos simples, cultura e resultado.

“Sem uma intenção prévia, começamos a integrar a IA às nossas rotinas internas e, gradualmente, nos tornamos referência para outras organizações. Esse processo culminou na criação de uma empresa de tecnologia e, posteriormente, na consolidação do Grupo VanguardIA. Nossa missão é combinar inteligência humana e artificial, utilizando a IA como um amplificador das capacidades humanas. Atualmente, passo meus dias totalmente imerso nesse universo”, destalha o empresário.

Benefícios práticos

Os principais benefícios do uso da inteligência artificial para o seu empreendimento estão ligados diretamente às pessoas, mais do que a processos ou à tecnologia em si. A ferramenta tem contribuído para o fortalecimento do autoconhecimento, permitindo rotinas mais leves, fluxos de trabalho mais eficientes e, sobretudo, a ampliação do tempo disponível para que os profissionais se dediquem a atividades que geram realização pessoal. Esse impacto se reflete na satisfação das cerca de 40 pessoas que integram a equipe.

Além do aspecto humano, a adoção da inteligência artificial também resultou em crescimento consistente da empresa, tanto em faturamento quanto em margem líquida, indicadores considerados estratégicos para a sustentabilidade do negócio. Segundo o empresário, a aplicação da tecnologia gerou uma economia de tempo estimada entre 30% e 50% para todos que interagem com a organização, benefício inicialmente vivenciado internamente. A prioridade, destaca, foi o bem-estar das pessoas, com os resultados econômicos surgindo como consequência desse processo.

