Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

LibTalks discute 'Day After' da COP 30 nesta quinta-feira (22)

Painel propõe reflexão sobre o legado real do evento em contraste com as expectativas criadas para a Amazônia

Gabi Gutierrez
fonte

Evento tem o objetivo de debater sobre o desenvolvimento da Amazônia (Divulgação/O Liberal)

O LibTalks realiza, nesta quinta-feira (22), mais uma edição com foco em um dos debates mais sensíveis e atuais para o futuro da região: o que fica após a COP30. Com o tema “O ‘Day After’ da COP30: Legado Real vs. Expectativa”, o encontro está marcado para as 17h e propõe uma análise crítica sobre os impactos concretos do evento climático global para Belém, para a Amazônia e para seus setores produtivos e sociais.

A proposta do painel é ir além do discurso e discutir, de forma prática, quais transformações estruturais podem — ou não — se consolidar após a conferência. Infraestrutura urbana, planejamento das cidades, desenvolvimento sustentável e fortalecimento da sociobioeconomia estão entre os eixos centrais da conversa, que busca equilibrar promessas, riscos e oportunidades no cenário pós-COP30.

A mediação será de Ney Messias Jr, diretor de entretenimento e rádio web do Grupo Liberal, que conduz o debate com convidados de diferentes áreas do conhecimento e da atuação profissional. Participam do painel o arquiteto, urbanista e professor da UFPA Juliano Ximenes, que traz a perspectiva do planejamento urbano e dos desafios estruturais da capital paraense, e Paulo Reis, presidente da Assobio (Associação dos Negócios da Sociobioeconomia da Amazônia), que aborda os reflexos da COP30 para os negócios sustentáveis e para as cadeias produtivas da floresta.

Seguindo o formato já característico do LibTalks, o encontro acontece em modelo de talk show, priorizando o diálogo direto, a troca de experiências e a análise crítica dos temas propostos, com linguagem acessível ao público.

LibTalks
Quando? Quinta-feira, 22
Que horas? 17h
Onde? Ao vivo, no YouTube do Grupo Liberal

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

libtalk

espaço romulo maiorana
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

BRASIL

Mulher de Moraes representa Banco Master em investigação relatada por Dias Toffoli no STF

O caso passou a tramitar no STF após a Justiça Federal em São Paulo declinar da competência e remeter a investigação à Corte

22.01.26 10h53

POLÍTICA

Moraes arquiva investigação sobre blitzes que teriam dificultado voto no 2º turno de 2022

As apurações tinham como alvo suspeitas de uso indevido de operações policiais para barrar eleitores em regiões onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentava vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL)

22.01.26 10h33

DEBATE

LibTalks discute 'Day After' da COP 30 nesta quinta-feira (22)

Painel propõe reflexão sobre o legado real do evento em contraste com as expectativas criadas para a Amazônia

22.01.26 10h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

crise evangélica

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

15.01.26 15h37

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

POLÍTICA

Moraes se declara impedido e Gilmar vai julgar habeas corpus de Bolsonaro

O ministro do STF está envolvido no caso pelo qual Bolsonaro é julgado e, por isso, não pode julgar o assunto

17.01.26 9h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda