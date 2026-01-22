LibTalks discute 'Day After' da COP 30 nesta quinta-feira (22)

O LibTalks realiza, nesta quinta-feira (22), mais uma edição com foco em um dos debates mais sensíveis e atuais para o futuro da região: o que fica após a COP30. Com o tema “O ‘Day After’ da COP30: Legado Real vs. Expectativa”, o encontro está marcado para as 17h e propõe uma análise crítica sobre os impactos concretos do evento climático global para Belém, para a Amazônia e para seus setores produtivos e sociais.

A proposta do painel é ir além do discurso e discutir, de forma prática, quais transformações estruturais podem — ou não — se consolidar após a conferência. Infraestrutura urbana, planejamento das cidades, desenvolvimento sustentável e fortalecimento da sociobioeconomia estão entre os eixos centrais da conversa, que busca equilibrar promessas, riscos e oportunidades no cenário pós-COP30.

A mediação será de Ney Messias Jr, diretor de entretenimento e rádio web do Grupo Liberal, que conduz o debate com convidados de diferentes áreas do conhecimento e da atuação profissional. Participam do painel o arquiteto, urbanista e professor da UFPA Juliano Ximenes, que traz a perspectiva do planejamento urbano e dos desafios estruturais da capital paraense, e Paulo Reis, presidente da Assobio (Associação dos Negócios da Sociobioeconomia da Amazônia), que aborda os reflexos da COP30 para os negócios sustentáveis e para as cadeias produtivas da floresta.

Seguindo o formato já característico do LibTalks, o encontro acontece em modelo de talk show, priorizando o diálogo direto, a troca de experiências e a análise crítica dos temas propostos, com linguagem acessível ao público.

LibTalks

Quando? Quinta-feira, 22

Que horas? 17h

Onde? Ao vivo, no YouTube do Grupo Liberal