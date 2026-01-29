Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar

Lib Talks debate impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho nesta quinta (29/01)

Evento conta com transmissão ao vivo pelo YouTube do Grupo Liberal

O Liberal
fonte

Ney Messias Jr., diretor de Entretenimento e Radioweb do Grupo Liberal, mediador do Lib Talks (Everaldo Nascimento / O Liberal)

O Lib Talks promove nesta quinta-feira (29), às 17h, um debate sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, com foco na pergunta: “É o fim dos nossos empregos?”. O encontro reúne especialistas de diferentes áreas para discutir como a tecnologia vem transformando rotinas profissionais, modelos de negócio e a relação entre pessoas e trabalho.

VEJA MAIS 

image 'Day After' da COP 30: debate do Lib Talks focou em bioeconomia e urbanismo
Encontro no Grupo Liberal reuniu especialistas para analisar legados reais e expectativas para a Amazônia após o evento climático global

image 'Day After' da COP 30: mamorana supera açaí em antioxidantes, afirma Ney Messias Jr
No Lib Talks desta quinta (22), o diretor do Grupo Liberal destacou o potencial econômico e regenerativo do fruto conhecido como 'falso cacau'

Participam do debate Jorge Auad, empresário, consultor e CEO do Grupo VanguardIA, e Luciene Lobo, produtora audiovisual, educadora e CEO da Loba Criativa. Auad atua na área de inteligência artificial aplicada à eficiência empresarial, enquanto Luciene desenvolve projetos que unem narrativa, estratégia de marketing e uso consciente da tecnologia na criação de conteúdos.

A mediação será feita por Ney Messias Jr., diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal. O Lib Talks é uma iniciativa que busca ampliar o debate público sobre temas atuais e de interesse social, aproximando especialistas e público em geral. O evento contará com transmissão ao vivo pelo YouTube do Grupo Liberal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lib talks

inteligencia artifical
Liberal Talks
Ícone seta para cima
Logo portal oliberal.com

EQUIPES

COMERCIAL

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

LIBSHOP

Lojistas

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda