Lib Talks debate impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho nesta quinta (29/01)

O Lib Talks promove nesta quinta-feira (29), às 17h, um debate sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, com foco na pergunta: “É o fim dos nossos empregos?”. O encontro reúne especialistas de diferentes áreas para discutir como a tecnologia vem transformando rotinas profissionais, modelos de negócio e a relação entre pessoas e trabalho.

Participam do debate Jorge Auad, empresário, consultor e CEO do Grupo VanguardIA, e Luciene Lobo, produtora audiovisual, educadora e CEO da Loba Criativa. Auad atua na área de inteligência artificial aplicada à eficiência empresarial, enquanto Luciene desenvolve projetos que unem narrativa, estratégia de marketing e uso consciente da tecnologia na criação de conteúdos.

A mediação será feita por Ney Messias Jr., diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal. O Lib Talks é uma iniciativa que busca ampliar o debate público sobre temas atuais e de interesse social, aproximando especialistas e público em geral. O evento contará com transmissão ao vivo pelo YouTube do Grupo Liberal.