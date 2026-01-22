Capa Jornal Amazônia
COP 30

'Day After' da COP 30: mamorana supera açaí em antioxidantes, afirma Ney Messias Jr

No Lib Talks desta quinta (22), o diretor do Grupo Liberal destacou o potencial econômico e regenerativo do fruto conhecido como 'falso cacau'

Gabriel da Mota
Ney Messias Jr., diretor de Entretenimento e Radioweb do Grupo Liberal, mediador do Lib Talks desta quinta-feira (22) (Everaldo Nascimento / O Liberal)

O diretor de Entretenimento e Radioweb do Grupo Liberal, Ney Messias Jr., trouxe um exemplo prático de bioeconomia desconhecida durante o Lib Talks desta quinta-feira (22). Ao mediar o debate sobre o legado da COP 30, Ney apresentou a mamorana como um ativo valioso do bioma amazônico.

Comum nas margens dos rios, como na Ilha do Combu, a mamorana é frequentemente ignorada ou considerada sem valor comercial pelos moradores locais. No entanto, Messias Jr. ressaltou que o fruto possui propriedades nutricionais superiores a alimentos já consagrados no mercado internacional.

“Toda vez que tu atravessa pro Combu, em toda beira de rio, ali, tem uma árvore que dá uma fruta que é chamada de falso cacau. O nome dela é mamorana. Se tu bater na porta do ribeirinho, ele vai chegar e dizer: 'Não come isso, porque é venenoso'. Não tem nada de venenoso. A mamorana é riquíssima em antioxidantes. Eu uso, não falta em casa. Eu pego as amêndoas, asso no forno, bato no liquidificador, coo. Aquilo me dá um pó, um achocolatado maravilhoso com notas de amendoim”, relatou.

Alto valor econômico e regenerativo

O mediador enfatizou que a falta de conhecimento sobre o bioma impede que novos negócios de alto impacto surjam na região. Para ele, a mamorana é um símbolo de como a floresta ainda guarda segredos que podem gerar riqueza e saúde de forma sustentável para as comunidades locais.

“Ninguém da bioeconomia, que eu converso, conhece a mamorana. E ela tem muito mais antioxidantes do que o açaí. Ela tem muito mais antioxidantes do que o cacau. Então, tem muita coisa ainda que nós não conhecemos desse bioma e que tem um alto poder econômico e um alto poder regenerativo de tecidos nossos. É um exemplo do que a gente ainda pode descobrir e transformar em realidade para quem vive aqui na nossa região”, concluiu.

lib talks

day after cop 30

mamorana
COP 30
