CEO da Azul destaca importância de Belém na malha aérea do país

O presidente da companhia Azul, Abhi Shah, destacou a importância da capital paraense para a malha aérea do Brasil e revelou que há possibilidade de considerar a criação de um hub de voos para a Europa partindo do Norte-Nordeste à médio prazo. As considerações foram feitas durante uma coletiva no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, na manhã desta quinta-feira (7), para tratar da parceria entre a Azul e o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

“Belém é forte para nós, acho que nós temos mais destinos, mais voos que qualquer outra empresa em Belém. Temos voos diários, agora, de Belém para Fort Lauderdale (EUA), que é uma grande novidade. Estamos investindo em Belém, e investimos onde achamos que o Brasil cresce mais, que é fora do triângulo do São Paulo, Rio e Brasília”, declarou Shah.

A partir de 20 de maio, o presidente da companhia assegurou que a empresa fará a operação de três voos diretos de Guarulhos para Belém. Abhi Shah afirmou também que a ampliação da malha aérea de Belém deve favorecer especialmente o transporte de cargas na região.