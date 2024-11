Caixa oferta imóveis para venda com mais de 50% de desconto no Pará; confira

A Caixa Econômica Federal oferta vários imóveis para aquisição com condições especiais até o fim de novembro em vários municípios do Pará. Os descontos no Estado chegam a mais de 50% do valor estimado para as propriedades e incluem possibilidade de financiamento e uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Os interessados em adquirir um imóvel devem fazer suas propostas diretamente no site da Caixa ou de leiloeiros autorizados. A reportagem encontrou 282 imóveis disponíveis em várias regiões do Estado, para vendas on-line e licitação aberta.

Na modalidade de licitação abertas, foram encontradas 68 casas, em todo o Estado, e nove apartamentos na Região Metropolitana de Belém. Já para vendas on-line são 197 casas e oito apartamentos.

VEJA MAIS

Os imóveis estão localizados nos municípios de Belém, Castanhal, Augusto Corrêa, Tracuateua, Ananindeua, Bragança, Marapanim, Santo Antônio do Tauá, Tomé-Açu, Vigia, São Miguel do Guamá, Aurora do Pará, Parauapebas, Mãe do Rio, Breu Branco, Jacundá, Ipixuna do Pará, São Domingos do Capim, Bonito, Santa Maria do Pará, Moju, Curuçá, Baião, Altamira, Capitão Poço e Paragominas.

A venda on-line consiste em apresentar uma proposta de compra na página do imóvel disponibilizada pela Caixa, no tempo restante indicado por um cronômetro. A proposta vencedora será a de maior valor no momento em que a contagem zerar, ou a primeira após o término do prazo.

A Caixa informa que é possível utilizar subsídio, financiamento habitacional ou recursos do FGTS para fazer uma proposta de compra. A aprovação de crédito é feita por uma empresa correspondente bancária ou em uma agência da Caixa, onde será feita a análise de risco. A instituição também orienta que a pessoa interessada na compra escolha um corretor credenciado ou imobiliária para lhe assessorar no processo.

Ao entrar na disputa, é possível verificar detalhes do imóvel desejado: quantidade de cômodos, tamanho das áreas externa, privativa do terreno, e o valor em que o imóvel está avaliado, já com indicação do desconto. Um prazo para análise das propostas será informado. Após essa data, o resultado será divulgado no site da Caixa (nos casos de Venda Online), ou no site do leiloeiro (nos leilões e licitações abertas). As instruções para pagamento também serão informadas junto ao resultado.