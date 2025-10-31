Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Buffet de mini guloseimas conquista o público com carrinhos personalizados em eventos de Belém

A ideia surgiu quando perceberam que o público buscava algo mais interativo e visualmente encantador

Madson Sousa / Especial para O Liberal

Com criatividade e sabor, as empresárias Giovanna Bassalo e Kris Bassalo transformam doces tradicionais em experiências itinerantes que encantam convidados de todas as idades. O conceito de buffet em eventos ganhou um toque de inovação e nostalgia em Belém. Desde 2012 com um carrinho de brigadeiro de colher - uma novidade na época - a Doce Tentação leva experiências personalizados repletos de doces e petiscos para festas e celebrações. A proposta alia praticidade, estética e sabor, criando uma experiência que remete à infância mas com um toque gourmet.

A ideia surgiu quando perceberam que o público buscava algo mais interativo e visualmente encantador para os eventos. “Buscamos oferecer um atendimento totalmente personalizado, desde a escolha dos itens servidos até a identidade visual dos carrinhos e embalagens. Nosso diferencial está no cuidado com cada etapa: logística, atendimento, equipamentos, pontualidade e preparo da equipe. Antecipamos possíveis imprevistos, levamos equipamentos reserva e dimensionamos o time conforme o tamanho do evento, garantindo uma operação impecável. E, claro, com a excelência dos nossos produtos, sempre frescos, saborosos e servidos com carinho”, conta Giovanna.

VEJA MAIS

image Dólar, Euro e mais: Empreendedores se preparam receber em moeda estrangeira durante a COP 30
Aumento do fluxo de turistas deve gerar efeitos diretos sobre o consumo e a renda no estado

image Lojistas de Belém esperam crescimento de até 30% nas vendas com a Black Friday 2025
Pesquisa e desconfiança: especialistas explicam o novo perfil de quem aproveita a grande promoção

Com a chegada da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) a Belém, o setor de alimentação fora de casa vive um bom momento. As empresárias acreditam no poder dos ingredientes regionais para encantar quem vem em busca também de uma nova experiência gastronômica. 

“Nosso cardápio é bastante versátil vai dos clássicos carrinhos gourmet, como pipoca, mini churros e brigadeiro, até opções regionais e autorais, como o crepe paraense, o mini croissant com queijo do Marajó, o brigadeiro de colher de parmesão com doce de cupuaçu e até um carrinho completo de comidas típicas, com pato no tucupi, maniçoba, tacacá e outros. Temos estrutura para atender tanto eventos intimistas quanto grandes empresas, sempre mantendo o mesmo padrão de excelência”, explicaram as empresárias.

image Doce Tentação aposta na qualidade dos ingredientes e no atendimento personalizado (Thiago Gomes / O Liberal)

Além do apelo estético, a Doce Tentação aposta na qualidade dos ingredientes e no atendimento personalizado. Com um mercado em ascensão, as empresárias acreditam que a sofisticação e o bom atendimento são essenciais para conquistar novos públicos. “O mercado de eventos em Belém é vibrante e cheio de potencial. Contamos com profissionais extremamente competentes em todas as áreas, capazes de entregar resultados únicos, e com clientes que valorizam qualidade, fartura e cuidado em cada detalhe. Essa combinação faz com que cada celebração na cidade seja realmente especial e de alto nível.”

Alguns produtos são os carros-chefes do empreendimento como os carrinhos de crepe, uma receita exclusiva de Kris Bassalo que une sofisticação a temperos regionais. “E já trabalhamos com outras ideias para lançar, todo semestre lançamos algo novo, nossos clientes pedem novidades, eles fazem questão que tenham lançamentos nos eventos”, comentam.

A Doce Tentação conta com mais de 20 opções de carrinhos, o que permite montar cardápios personalizados para cada tipo de evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

empreende

Buffet de mini guloseimas conquista o público com carrinhos personalizados em eventos de Belém

A ideia surgiu quando perceberam que o público buscava algo mais interativo e visualmente encantador

31.10.25 7h00

Corrupção

MPPA oficializa denúncia contra esquema de fraudes em licitações em Magalhães Barata

Investigação sobre o esquema começou em 2021, por meio do Grupo de Atuação Especial Anticorrupção (Geac)

30.10.25 17h13

ECONOMIA

Número de pessoas empregadas cresceu em todos os setores em setembro, mostra balanço do Caged

O maior gerador de postos de trabalho foi o setor de serviços, com um saldo de 106.606 postos formais de trabalho.

30.10.25 16h48

referência

Professor Diogo Duarte lança nova edição de manual sobre gestão patrimonial

Manual de Controle Patrimonial nas Entidades Públicas é uma das obras mais utilizadas em cursos de capacitação e programas de modernização da gestão patrimonial

30.10.25 13h59

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Cadê o dinheiro?

PF apura esquema milionário de corrupção na Sesan na gestão de Edmilson Rodrigues

Operação 'Óbolo de Caronte' apura fraudes em licitações e desvio de mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento

24.10.25 7h00

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

IMPACTO ECONÔMICO

Pará pode aumentar PIB em R$ 10,7 bilhões em 5 anos e ganhar 52 mil empregos com Margem Equatorial

Segundo cálculos de economista paraense, estado pode arrecadar R$ 850 milhões apenas em impostos por ano com petróleo, caso exploração se concretize

26.10.25 6h00

CONCURSOS

Concursos com salários acima de R$ 10 mil oferecem vagas e oportunidades em todo o país

No Pará, o concurso da Polícia Científica ofertará 200 vagas com salários acima de R$ 12 mil

27.10.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda