Buffet de mini guloseimas conquista o público com carrinhos personalizados em eventos de Belém

Com criatividade e sabor, as empresárias Giovanna Bassalo e Kris Bassalo transformam doces tradicionais em experiências itinerantes que encantam convidados de todas as idades. O conceito de buffet em eventos ganhou um toque de inovação e nostalgia em Belém. Desde 2012 com um carrinho de brigadeiro de colher - uma novidade na época - a Doce Tentação leva experiências personalizados repletos de doces e petiscos para festas e celebrações. A proposta alia praticidade, estética e sabor, criando uma experiência que remete à infância mas com um toque gourmet.

A ideia surgiu quando perceberam que o público buscava algo mais interativo e visualmente encantador para os eventos. “Buscamos oferecer um atendimento totalmente personalizado, desde a escolha dos itens servidos até a identidade visual dos carrinhos e embalagens. Nosso diferencial está no cuidado com cada etapa: logística, atendimento, equipamentos, pontualidade e preparo da equipe. Antecipamos possíveis imprevistos, levamos equipamentos reserva e dimensionamos o time conforme o tamanho do evento, garantindo uma operação impecável. E, claro, com a excelência dos nossos produtos, sempre frescos, saborosos e servidos com carinho”, conta Giovanna.

VEJA MAIS

Com a chegada da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) a Belém, o setor de alimentação fora de casa vive um bom momento. As empresárias acreditam no poder dos ingredientes regionais para encantar quem vem em busca também de uma nova experiência gastronômica.

“Nosso cardápio é bastante versátil vai dos clássicos carrinhos gourmet, como pipoca, mini churros e brigadeiro, até opções regionais e autorais, como o crepe paraense, o mini croissant com queijo do Marajó, o brigadeiro de colher de parmesão com doce de cupuaçu e até um carrinho completo de comidas típicas, com pato no tucupi, maniçoba, tacacá e outros. Temos estrutura para atender tanto eventos intimistas quanto grandes empresas, sempre mantendo o mesmo padrão de excelência”, explicaram as empresárias.

Doce Tentação aposta na qualidade dos ingredientes e no atendimento personalizado (Thiago Gomes / O Liberal)

Além do apelo estético, a Doce Tentação aposta na qualidade dos ingredientes e no atendimento personalizado. Com um mercado em ascensão, as empresárias acreditam que a sofisticação e o bom atendimento são essenciais para conquistar novos públicos. “O mercado de eventos em Belém é vibrante e cheio de potencial. Contamos com profissionais extremamente competentes em todas as áreas, capazes de entregar resultados únicos, e com clientes que valorizam qualidade, fartura e cuidado em cada detalhe. Essa combinação faz com que cada celebração na cidade seja realmente especial e de alto nível.”

Alguns produtos são os carros-chefes do empreendimento como os carrinhos de crepe, uma receita exclusiva de Kris Bassalo que une sofisticação a temperos regionais. “E já trabalhamos com outras ideias para lançar, todo semestre lançamos algo novo, nossos clientes pedem novidades, eles fazem questão que tenham lançamentos nos eventos”, comentam.

A Doce Tentação conta com mais de 20 opções de carrinhos, o que permite montar cardápios personalizados para cada tipo de evento.