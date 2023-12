'Brasil será um dia a Suíça da América Latina', diz economista Robin Brooks

O economista-chefe do Institute of International Finance, Robin Brooks, espera resultados positivos na economia brasileira em 2024 . A estimativa se baseia em dados relacionados às contas externas do país, destacado pelo especialista em suas redes sociais. Números do Banco Central apontam para um deficit de US$ 230 milhões nas contas externas do Brasil em outubro. Apesar do resultado negativo, foi o menor rombo registrado no mês desde 2006, há 17 anos.

O superavit comercial de bens registrou US$ 7,4 bilhões em outubro de 2023, um recorde. Com base nesse indicador, o economista avalia que "o aumento maciço do superavit comercial transformará o Brasil, no médio prazo, em uma anomalia latino-americana: um país com superavit em conta corrente", escreveu Robin Brooks na rede social X (antigo Twitter).

"O Brasil será um dia a Suíça da América Latina”, avaliou o economista.