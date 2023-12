Alta do PIB no Brasil alcançou 0,1% no terceiro trimestre, mostra IBGE

No terceiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,1%, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, segundo pesquisa divulgada na última sexta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Embora este seja o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais, o saldo vem depois de a atividade econômica brasileira crescer 1% no segundo trimestre, portanto, o entendimento é de que a economia brasileira passa por um processo de desaceleração.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2022, o PIB do país alcançou alta de 2% de julho a setembro de 2023. Quanto à janela anual, a alta acumulada em quatro trimestres é de 3,1%. E, no acumulado dos nove meses de 2023, o ganho foi de 3,2% contra o mesmo período do ano passado.

Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 2,74 trilhões. Foram R$ 2,38 trilhões vindos de Valor Adicionado (VA) a preços básicos, e outros R$ 353,8 bilhões de impostos sobre produtos líquidos de subsídios.

Setores

A agropecuária teve recuo de 3,3% neste trimestre, por conta da saída da colheita da base de comparação, contra o destaque registrado no primeiro trimestre. Mas, na comparação com o mesmo período do ano passado, o segmento acumula alta de 8,8%.

Já os serviços, setor mais importante da economia brasileira, voltou a subir 0,6% no trimestre. A alta em relação ao mesmo período de 2022 é de 1,8%.

Principais destaques do PIB no terceiro trimestre:

Serviços: 0,6%

Indústria: 0,6%

Agropecuária: -3,3%

Consumo das famílias: 1,1%

Consumo do governo: 0,5%

Investimentos: -2,5%

Exportações: 3%

Importação: -2,1%

Resultado

Segundo a economista Juliana Trece, ouvida pelo g1, a ação dos juros foi determinante para o resultado. As taxas mais altas, somadas às indefinições da agenda econômica do governo, foram freios na decisão de investimentos de empresários e frearam o setor, segundo ela.

Do outro lado, os serviços continuaram a trajetória de crescimento, com alta de 0,6% em relação ao trimestre anterior, no maior patamar da série histórica e 8% acima do cenário pré-pandemia.