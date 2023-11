R-70: Lula aposta em crescimento PIB em 2024 pela ausência de feriados prolongados

Transações

O Pix atingiu um novo recorde diário de transações. Na última semana, foram 175 milhões de operações realizadas.

Dieta

Consumo diário de morangos ou mirtilos pode reduzir o risco de demência, aponta estudo da Universidade de Cincinnati, nos EUA.

(J. Bosco / O Liberal)

"As pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho."

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, defendeu que o PIB brasileiro crescerá um pouco mais em 2024 porque não haverá tantos feriados prolongados. “Vão cair no sábado”, disse durante reunião no Planalto.

LIXO

PRAZO

Termina neste fim de semana o prazo útil, após a intimação das partes citadas pelo desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, integrante da 2ª Turma de Direito Público, para que Prefeitura de Belém e empresas envolvidas no imbróglio da coleta do lixo anexem nos autos do termo de acordo já firmado entre elas a real situação dos pagamentos devidos pela Prefeitura de Belém, referentes aos serviços do aterro sanitário de Marituba. Em tempo: o calote precisa ser confirmado pelas empresas ou desmentido pela prefeitura. O fato é que o magistrado advertiu que “não mais serão tolerados quaisquer atos atentatórios à dignidade da justiça”, ou seja, pelo tom, o não cumprimento entre as partes, desta vez, não passará em branco.

GASTOS

APERTO

A pesquisa “Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023”, divulgada esta semana, revela que 53% dos brasileiros endividados dizem que as contas de luz, água e gás representam a maior parcela do seu orçamento mensal. Mais: 83% dos entrevistados disseram que já atrasaram o pagamento de outro tipo de conta porque tiveram de priorizar o pagamento de uma conta de água, luz ou gás. Sinais de tempos bicudos.

CPI

MARINA

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs, no Congresso Nacional, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) já sinalizou a interlocutores que irá colocar em votação um requerimento de convocação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Se aprovado pelos integrantes do colegiado da CPI, Marina será obrigada a depor. A ministra deve ser convocada para explicar as relações do Ministério com organizações não governamentais, algumas financiadas com recursos públicos.

INDÍGENA

MAIS UMA

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que aprecie com prioridade e urgência, em até 60 dias, o processo referente à demarcação da Terra Indígena (TI) Sawré Muybu, localizada em Itaituba, no sudoeste do Pará. Nesse período devem ser adotadas todas as providências necessárias à publicação da portaria declaratória do território de ocupação tradicional do povo Munduruku, que busca a regularização da área há quase 20 anos.

ENSINO

NOVIDADES

O Conselho Estadual de Educação do Pará (CEE) aprovou por unanimidade, na semana passada, a criação de uma nova matriz curricular para a rede pública estadual. A educação ambiental e a educação financeira são alguns dos novos componentes a serem implantados, a partir do primeiro bimestre de 2024, nas escolas estaduais paraenses. A nova matriz curricular abrangerá também o ensino básico das Escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará, sob o guarda-chuva da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica. Durante a reunião, o deputado Thiago Araújo (Cidadania), presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), tomou posse como membro do Conselho Estadual de Educação.

PATRIMÔNIO

Dos oito projetos aprovados pelo edital da Lei Paulo Gustavo na área de patrimônio arqueológico no Pará, quatro são de autoria de pesquisadoras ligadas ao Museu Goeldi: Helena Pinto, Brenda Azevedo, Renata Maia e Talyta da Silva. As ações serão desenvolvidas em Belém e em Santa Cruz do Arari, no arquipélago do Marajó. Uma das preocupações é com o impacto da ocupação desenfreada no entorno do lago Arari, onde há muitos sítios arqueológicos catalogados. Para garantir a preservação e a promoção da identidade marajoara, a ideia é criar, em uma escola pública local, uma exposição permanente dos vestígios coletados na área.

ACESSIBILIDADE

Outro objetivo é expandir o conhecimento arqueológico para pessoas com deficiência. Nesse sentido serão elaboradas estratégias de acessibilidade para o Sítio Cemitério Parque da Soledade e o futuro Museu da Consciência Negra, além de um catálogo acessível para divulgação da arte dos ceramistas de Icoaraci.

EM POUCAS LINHAS

► O presidente do Centro Israelita do Pará, Isaac Ramiro Bentes, enviou ofício ao jornal O Liberal registrando, em nome da comunidade judaica do Estado, gratidão pelas manifestações de solidariedade ao Estado de Israel e sua população, atingidos por ataques do grupo terrorista Hamas.

► O ofício foi motivado por artigo assinado pelo articulista Linomar Bahia, com o título “Noite dos Cristais”, sobre o Dia Internacional de Combate ao Fascismo e ao Antissemitismo.

► Durante o 26º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, realizado em Manaus, no Amazonas, o governador do Pará, Helder Barbalho, se reuniu com o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, e o diretor regional da Agência Francesa de Desenvolvimento para o Cone Sul (ADF), Dominique Hautbergue.

► A reunião foi realizada a pedido dos franceses, que anunciaram estar dispostos a fazer investimento no Pará e apoiar iniciativas da bioeconomia para as cidades.

► Para isso, uma visita técnica dos franceses ao Pará está em fase de ajustes, programada para depois da próxima Conferência do Clima (COP 28), que ocorrerá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre o final de novembro e início de dezembro.

► A Santa Casa de Misericórdia do Pará está realizando mutirões de cirurgia para tratamento da hidrocefalia. Na semana passada, quatro crianças a partir de dois meses de vida foram atendidas.

► A unidade é referência no atendimento às crianças acometidas com o problema.

► No primeiro semestre deste ano, sete crianças foram beneficiadas com a cirurgia, com uso de uma nova técnica, com o neuroendoscópio flexível para a correção de hidrocefalia.

► O Ministério Público Eleitoral está de olho em potenciais candidatos. A atenção especial se deve à necessidade de combater a propaganda antecipada.

► As atenções se voltam também para quem tem mandato. Neste caso, o objetivo é evitar o uso da máquina pública para a campanha eleitoral.