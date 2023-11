Black Friday: saiba quais os impactos do período na economia do Brasil em 2023

Conhecida por descontos e promoções cabíveis nos bolso dos clientes, a Black Friday é um dos eventos anuais mais aguardados tanto por comerciantes quanto por consumidores. No entanto, em 2023, segundo especialistas, o período ganha uma relevância ainda maior, uma vez que ocorre em meio a um cenário econômico brasileiro em transformação.

Com base em alguns indicadores econômicos brasileiros, espera-se que o evento contribua para o aumento no ticket médio das lojas e em maiores descontos para os consumidores. Confira quais os impactos da Black Friday em 2023.

Quais os principais índices econômicos positivos para a Black Friday?

PIB Brasileiros em ascenção

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro projeta uma expansão de 2,31% até o final de 2023, impulsionado pela recuperação de alguns setores, como serviços, agricultura, comércio e indústria, sendo este um ponto positivo por indicar um aumento na capacidade de consumo da população.

Inflação

A inflação até julho de 2023 registrou um valor de 3,99%, o que gera preocupação para os especialista, pois a inflação pode afetar o poder de compra da população. Portanto, a Black Friday pode ser um período onde os consumidores devem adquirir produtos e serviços por conta da facilidade de pagamento e promoções.

Taxa Selic

A taxa básica de juros, conhecida como Selic, tem uma projeção de 11,75% para o final de 2023. Taxas mais elevadas podem desestimular o consumo, uma vez que tornam o crédito mais caro. No entanto, a Selic também pode atrair investidores estrangeiros em busca de rendimentos mais atrativos.

Com base nos indicadores mencionados, especialistas do setor estimam um cenário positivo nas vendas, o que pode impactar no comércio como um todo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão