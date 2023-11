O que esperar da Black Friday de 2023? Entenda porque este ano o período é um dos mais promissores

Ocorrido na última sexta-feira do mês de novembro, sendo este ano no dia 24, a Black Friday é um período muito aguardado por lojistas e consumidores por promover condições especiais e facilidades de pagamento em produtos e serviços de diversas categorias.

Para especialistas, a Black Friday deve movimentar em 2023 cerca de R$ 15,5 bilhões tanto no mercado físico quanto no mercado digital.

Em 2023, o evento é visto como promissor, com indicadores positivos como o aumento do ticket médio das empresas e crescimento nas vendas, principalmente no e-commerce, uma vez que o mercado digital está cada vez mais bem aceito pela população devido a praticidade e facilidade de compra.

O que esperar da Black Friday em 2023?

Além de movimentar o mercado e contribuir para o Produto Interno Bruto (PIB), outros fatores influenciam nas expectativas positivas acerca do evento, como:

Maturidade do mercado

O brasileiro está mais familiarizado com a Black Friday e as vantagens que envolvem o período, que têm aumentado cada vez mais a confiança dos consumidores.

Digitalização

A crescente digitalização das lojas tornou as compras online uma parte essencial na vida dos consumidores, o que favorece a Black Friday em 2023.

Variedades de produtos

Os varejistas têm diversificado cada vez mais os estoques, o que atrai diferentes tipos de consumidores.

Conscientização sobre preços

Os consumidores estão mais conscientes dos preços regulares dos produtos, o que lhes permite identificar com facilidade as ofertas reais durante a Black Friday.

Em resumo, o cenário para a Black Friday de 2023 é positivo devido os clientes e varejistas estarem cada vez mais preparados para as ofertas do evento.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão