Black Friday: entenda como funciona o período de promoções e facilidades de pagamento no Brasil

A Black Friday tornou-se uma das datas mais aguardadas do ano para quem busca fazer compras já que o período costuma incentivar as lojas a promoverem descontos e facilidades ainda maiores com relação aos que são ofertados nas demais datas do ano. Mas, como funcionam, de fato, as promoções que envolvem a data? Confira a seguir:

Como funciona a Black Friday?

Ocorrida na última sexta-feira do mês de novembro, a Black Friday inicia a temporada de compras para o natal e final de ano nos Estados Unidos, cujos brasileiros passaram a adotar a mesma prática.

No período, as lojas fazem ofertas e condições especiais de pagamento de produtos e serviços, muito mais em conta do que os que são ofertados no decorrer do ano.

Aqui no Brasil, o mês de novembro todo costuma ter promoções, apesar da Black Friday ser apenas uma data.

Como surgiu a Black Friday?

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos e possui relação direta com o Dia de Ação de Graças. Normalmente, é feita no dia seguinte ao feriado americano, mas possui ofertas durante todo o mês de novembro.

Qual a diferença da Black Friday do Brasil para a de outros países?

É comum que as ofertas da Black Friday no Brasil sejam feitas durante todo o mês de novembro, diferente dos EUA que, apesar de possuir promoções durante todo o mês, tem maiores ofertas no dia posterior ao feriado de Ação de Graças.

Qual a data oficial da Black Friday?

Oficialmente, a Black Friday é feita na última sexta-feira do mês de novembro, portanto, em 2023, a data oficial será no dia 24.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão