Brasil fecha acordo e vai exportar chifres e derivados para a Índia

O Brasil poderá exportar derivados de ossos bovinos e chifres e cascos para a Índia, informou o Ministério da Agricultura, em nota. A abertura de mercado foi anunciada durante a missão oficial do governo brasileiro à Índia, liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, na sexta-feira, 17.

Os certificados com aval à entrada de produtos de origem animal brasileiros no mercado indiano foram entregues em reunião bilateral da secretária-adjunta de Pecuária e Lácteos da Índia, Varsha Joshi, com o secretário-adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Marcel Moreira, segundo a pasta.

"Essas aberturas demonstram que o Brasil tem capacidade de aproveitar integralmente o potencial dos nossos rebanhos, agregando valor a cada parte dos animais. A exportação desses produtos contribui diretamente para a competitividade das cadeias pecuárias brasileiras", afirmou Moreira.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Brasil e China firmam acordo de pré-listing para exportação de sorgo]]

Segundo o secretário, os produtos são utilizados em diferentes segmentos da indústria de alimentos, química e farmacêutica, como, por exemplo na produção de gelatinas e "pet food". No encontro, as pastas também discutiram avanços nas negociações para exportação de outros produtos de alimentação animal do Brasil, material genético avícola e itens da reciclagem animal.

Em outra reunião, entre a comitiva do ministério com o secretário-adjunto de Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores da Índia, Ajeet Kumar Sahu, o governo indiano demonstrou interesse em buscar a equivalência de padrões para análises de risco de pragas, para acelerar os processos e avançar nos fluxos de comércio.

Do lado brasileiro, há interesse na exportação de pulses e de erva-mate. "Existe um enorme potencial para ampliar o acesso dos produtos do agronegócio brasileiro na Índia. O aumento da renda e do consumo no país tem impulsionado a demanda por pulses, proteínas e frutas, segmentos em que o Brasil pode ser um parceiro estratégico. A missão tem o objetivo de fortalecer a aproximação e cooperação e avançar nas avaliações técnicas para aberturas de mercado", acrescentou Moreira.

A implementação do Memorando de Entendimento (MoU) entre a Embrapa e o Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola (ICAR), assinado em julho, voltado à cooperação em pesquisa agropecuária também foi tratada na reunião.