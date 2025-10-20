Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Petrobras anuncia redução de 4,9% para o preço da gasolina

Nova redução de R$ 0,14 por litro é a segunda no ano; diesel permanece com valor congelado desde março

Estadão Conteúdo
fonte

Combustível (Carmem Helena / O Liberal / Arquivo)

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (20), uma redução de 4,9% no preço da gasolina vendida às distribuidoras. Com a mudança, o combustível passa a custar, em média, R$ 2,71 por litro — uma queda de R$ 0,14. O novo valor entra em vigor a partir desta terça-feira (21).

Esta é a segunda redução no preço da gasolina em 2025. O último reajuste havia ocorrido há quase cinco meses. Segundo a estatal, no acumulado do ano, os preços recuaram R$ 0,31 por litro, o que representa uma queda de 10,3%. Desde dezembro de 2022, o recuo total foi de R$ 0,36, considerando uma redução de 22,4% com a inflação do período.

Concorrência e etanol pressionam o mercado da gasolina

Nas últimas semanas, o valor da gasolina da Petrobras estava acima do preço de paridade de importação (PPI), com uma diferença que chegou a 10% na semana passada. A Refinaria de Mataripe, na Bahia, principal concorrente no país, havia anunciado corte de 1,2% no valor do combustível na semana retrasada.

Além disso, o etanol tem ganhado espaço no mercado, por ser mais vantajoso em vários estados, o que também influenciou o cenário de preços.

Diesel segue sem reajuste há quase seis meses

Apesar da queda no valor da gasolina, o preço do diesel permanece inalterado. Segundo a Petrobras, o combustível não sofre reajuste desde março. Ainda assim, a empresa destacou que desde dezembro de 2022 a redução acumulada no preço do diesel é de 35,9%, quando ajustada pela inflação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COMBUSTÍVEIS

PREÇO

GASOLINA

Petrobras

redução
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Petrobras anuncia redução de 4,9% para o preço da gasolina

Nova redução de R$ 0,14 por litro é a segunda no ano; diesel permanece com valor congelado desde março

20.10.25 12h43

Tecnologia

Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade em meio a falhas globais no AWS

Sistema de pagamentos apresentou instabilidade nesta segunda-feira (20); Banco Central ainda não se manifestou

20.10.25 12h43

transporte irregular

Fiscais da Sefa apreendem 56.468 garrafas de chope de vinho no Pará

Ações realizadas no Estado também resultaram na apreensão de cargas de soja e milho

19.10.25 12h59

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Nova isenção do imposto de renda colocará R$ 1 bilhão na economia do Pará

Cerca de 482 mil trabalhadores paraenses vão deixar de pagar imposto com a nova isenção de renda mensal proposta pelo governo federal.

19.10.25 8h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

CÍRIO 2025

Feira de Artesanato do Círio movimenta negócios e reforça empreendedorismo inclusivo em Belém

Participantes alcançam durante os sete dias de feira um faturamento que supera até oito meses de trabalho; a FAC segue até o dia 15 de outubro

14.10.25 8h00

MOBILIDADE

Patinetes elétricos em Belém: alternativa promete economia de até 40% em relação a apps de tranporte

Até o final do mês de outubro, haverá expansão territorial do projeto, contemplando o bairro da Marambaia e as imediações do Aeroporto Internacional de Belém

16.10.25 9h00

NOVIDADE

Pirarucu em lata: conheça o produto em conserva feito com peixe gigante da Amazônia

Inédito no Brasil, o filé de pirarucu em lata é lançado por empresa brasileira e já está à venda

15.10.25 23h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda