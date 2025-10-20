Petrobras anuncia redução de 4,9% para o preço da gasolina

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (20), uma redução de 4,9% no preço da gasolina vendida às distribuidoras. Com a mudança, o combustível passa a custar, em média, R$ 2,71 por litro — uma queda de R$ 0,14. O novo valor entra em vigor a partir desta terça-feira (21).

Esta é a segunda redução no preço da gasolina em 2025. O último reajuste havia ocorrido há quase cinco meses. Segundo a estatal, no acumulado do ano, os preços recuaram R$ 0,31 por litro, o que representa uma queda de 10,3%. Desde dezembro de 2022, o recuo total foi de R$ 0,36, considerando uma redução de 22,4% com a inflação do período.

Concorrência e etanol pressionam o mercado da gasolina

Nas últimas semanas, o valor da gasolina da Petrobras estava acima do preço de paridade de importação (PPI), com uma diferença que chegou a 10% na semana passada. A Refinaria de Mataripe, na Bahia, principal concorrente no país, havia anunciado corte de 1,2% no valor do combustível na semana retrasada.

Além disso, o etanol tem ganhado espaço no mercado, por ser mais vantajoso em vários estados, o que também influenciou o cenário de preços.

Diesel segue sem reajuste há quase seis meses

Apesar da queda no valor da gasolina, o preço do diesel permanece inalterado. Segundo a Petrobras, o combustível não sofre reajuste desde março. Ainda assim, a empresa destacou que desde dezembro de 2022 a redução acumulada no preço do diesel é de 35,9%, quando ajustada pela inflação.