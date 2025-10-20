Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Governo lança programa de R$ 40 bilhões para reformas e ampliações de moradias

O processo de contratação será 100% digital, com início em 3 de novembro, por meio do site ou aplicativo da Caixa

Gabi Gutierrez
fonte

O primeiro projeto irá contemplar famílias de Jaguariúna, no estado de São Paulo (Foto: Comus | Prefeitura de Belém)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta segunda-feira (20), o programa Reforma Casa Brasil, que disponibilizará R$ 40 bilhões em financiamentos voltados à reforma e ampliação de moradias de famílias de baixa e média renda. O programa já tinha sido comentado por Lula durante sua visita à Belém, no começo de outubro.

A iniciativa foi desenvolvida pelos ministérios da Fazenda e das Cidades, em parceria com a Caixa Econômica Federal, e tem como foco famílias que já possuem imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação, como telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias e falta de acessibilidade.

VEJA MAIS:

image Em Belém, Lula confirma linha de crédito para reformas habitacionais
Presidente deu mais informações sobre a iniciativa. Segundo ele, o projeto deve ser divulgado em até 30 dias


image Jader Filho fala sobre nova política habitacional com meta de financiar 80 mil moradias até 2026
Ministro paraense destaca que medida prevista pela Caixa deve ampliar crédito imobiliário e atender classe média; anúncio oficial será feito por Lula nesta sexta (10)


image Programa federal para reforma de casas terá crédito de até R$ 30 mil por família
As parcelas dos financiamentos não poderão comprometer mais de 25% da renda familiar

Do total de recursos, R$ 30 bilhões virão do Fundo Social, que é abastecido principalmente pelos royalties do petróleo, e serão destinados a famílias com renda mensal de até R$ 9,6 mil. Outros R$ 10 bilhões serão disponibilizados pela Caixa, por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), para rendas acima desse limite.

O programa será dividido em três faixas de renda:

  • Faixa 1: até R$ 3.200 — juros a partir de 1,17% ao mês;
  • Faixa 2: entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600 — juros de 1,95% ao mês;
  • Acima de R$ 9.600: condições definidas pela Caixa.

Nas faixas 1 e 2, o financiamento mínimo será de R$ 5 mil, com prazo de pagamento de até 60 meses. O valor das parcelas não poderá ultrapassar 25% da renda familiar, e cada família poderá ter apenas um financiamento ativo.

Os recursos poderão ser utilizados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos, como elaboração de projetos e acompanhamento das obras. Para rendas acima de R$ 9,6 mil, os financiamentos poderão chegar a R$ 30 mil, com prazo de até 180 meses, e taxas variáveis conforme o valor do crédito.

O processo de contratação será 100% digital, com início em 3 de novembro, por meio do site ou aplicativo da Caixa. A meta inicial do governo é alcançar 1,5 milhão de contratações.

 
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Minha Casa, Minha Vida

reforma de casas
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

DE CASA NOVA!

Governo lança programa de R$ 40 bilhões para reformas e ampliações de moradias

O processo de contratação será 100% digital, com início em 3 de novembro, por meio do site ou aplicativo da Caixa

20.10.25 17h04

gasolina

Petrobras anuncia redução de 4,9% no preço da gasolina para distribuidoras

Reajuste vale para distribuidoras e representa a segunda queda do preço da gasolina em 2025, enquanto o diesel permanece estável no momento.

20.10.25 12h43

Tecnologia

Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade em meio a falhas globais no AWS

Sistema de pagamentos apresentou instabilidade nesta segunda-feira (20); Banco Central ainda não se manifestou

20.10.25 12h43

ACORDO COMERCIAL

Brasil fecha acordo e vai exportar chifres e derivados para a Índia

Tudo se aproveita! Também serão vendidos derivados de cascos e ossos

20.10.25 10h14

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

CÍRIO 2025

Feira de Artesanato do Círio movimenta negócios e reforça empreendedorismo inclusivo em Belém

Participantes alcançam durante os sete dias de feira um faturamento que supera até oito meses de trabalho; a FAC segue até o dia 15 de outubro

14.10.25 8h00

MOBILIDADE

Patinetes elétricos em Belém: alternativa promete economia de até 40% em relação a apps de tranporte

Até o final do mês de outubro, haverá expansão territorial do projeto, contemplando o bairro da Marambaia e as imediações do Aeroporto Internacional de Belém

16.10.25 9h00

NOVIDADE

Pirarucu em lata: conheça o produto em conserva feito com peixe gigante da Amazônia

Inédito no Brasil, o filé de pirarucu em lata é lançado por empresa brasileira e já está à venda

15.10.25 23h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda