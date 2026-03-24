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Economia

Volume de dívidas no Brasil cresce 43% em dez anos, aponta Serasa

Foram identificadas 332 milhões de dívidas de consumidores no País em 2026

Estadão Conteúdo
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Dívida média por consumidor avançou 12,2%, passando de R$ 5.880,02 para R$ 6.598,13 (Reprodução/Freepik)

O Brasil conta com 332 milhões de dívidas em 2026, um volume 43% maior do que o registrado em 2016, segundo dados da Serasa Experian, apresentados em coletiva de imprensa sobre os 10 anos do Mapa da Inadimplência.

Como consequência, a dívida média por consumidor avançou 12,2%, passando de R$ 5.880,02 para R$ 6.598,13, considerando valores corrigidos pela inflação entre os anos. A inadimplência se concentra na base, com 48% dos brasileiros inadimplentes ganhando até um salário mínimo.

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O estudo também mostra transformações no perfil dos consumidores endividados, com destaque para o avanço da inadimplência entre a população com mais de 60 anos. Em 2016, esse grupo representava 12,23% do total de inadimplentes - a menor participação entre as faixas etárias.

Dez anos depois, o cenário se inverte: enquanto os jovens de 18 a 25 anos reduzem sua participação em 4,48 pontos porcentuais (de 15,93% em 2016 para 11,45% em 2026), os consumidores acima de 60 anos ampliam sua fatia em 7,18 pontos porcentuais, para 19,41%.

Em relação ao gênero, ao longo da última década as mulheres passaram a ser a maioria entre os inadimplentes. Em 2016, elas representavam 49,8% do total, ante 50,2% dos homens. Hoje, somam 50,5%, enquanto eles respondem por 49,5%.

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