Black Friday com Copa do Mundo faz aumentar procura por TVs grandes e smarts

Pela primeira vez, a Black Friday está sendo realizada no meio da Copa do Mundo, tornando esta a “black das trocas das telas”. Levantamento do Google mostrou que os televisores foram os produtos com maior crescimento de busca nos últimos dias, surfando a onda da estreia do Brasil no Mundial. As informações são do G1 Nacional.

Neste cenário, lojas especializadas e fabricantes estão dando uma atenção especial ao estoque desses produtores. Em alguns casos, o planejamento começou ainda em 2021. "Fizemos um aumento gradual de nossas produções, sem gerar 'gargalos' para nossa fábrica e demais consequências que um mal planejamento poderia causar", conta Bruno Morari, Diretor de Marketing e Produtos da TPV, dona de AOC e Philips.

Segundo Alexandre Gleb, gerente de produtos de TV da Samsung Brasil, houve também promoções espaçadas ao longo do ano para tentar amenizar um "acúmulo de procura" no período. "Para acomodar toda esta demanda, as marcas e seus parceiros varejistas têm antecipado suas ofertas. Temos observado então um aumento na demanda por TVs desde setembro, e o consumidor brasileiro tende a entrar neste movimento a cada semana para comprar um novo televisor antes, para assistir aos jogos do Brasil já com a TV instalada", analisa.

As marcas acreditam que o brasileiro vai querer aproveitar a ocasião, principalmente, para trocar uma TV convencional por uma smart, que se conecta à internet. Por isso, houve um investimento nessa tecnologia mesmo em aparelhos menores e mais básicos.

Alexandre Gleb afirma que o maior impulso de vendas nesta black + copa vem dos produtos "premium". "A preparação do consumidor é tanta e a janela de oportunidade tão atrativa que pesquisas apontam a busca por algo melhor, que vai durar por mais tempo – uma tecnologia mais nova, por exemplo", conta Gleb.

A LG e a TPV também focaram no segmento premium. “Mas também, nesse país tão plural que é o Brasil, obviamente temos de 32 até 86 polegadas, com tecnologias mais simples e de entrada. Acreditamos que a TV é o ponto central de produtos conectados dentro de casa", diz Cintia Viani, gerente de produtos TV da LG do Brasil