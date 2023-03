Biodiversidade do Pará é destaque no Fórum Ambição em São Paulo

A biodiversidade como potencialidade e ativo econômico na região amazônica, em especial no Pará, e o aparelhamento da estrutura de fiscalização, comando e controle, foram defendidos pelo governador Helder Barbalho em sua extensa participação no Fórum Ambição, promovido pelo Instituto Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil (“Rede Brasil”), em parceria com a AYA Earth Partners, nesta terça-feira (07), em São Paulo (SP).

Helder Barbalho foi convidado para uma palestra no evento destinada à plateia de CEOs, autoridades e altos executivos. O chefe do Executivo paraense explicou que o Pará lidera iniciativas reunidas em um arcabouço legal, com ações de curto, médio e longo prazo para a transformação do uso do solo, que passará a ser mais eficiente e priorizará a sustentabilidade ambiental. As ações ocorrem por meio do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), que envolve medidas de comando e controle, desenvolvimento sustentável de baixas emissões, regularização ambiental e financiamento climático.

A comitiva paraense entregou um exemplar do Plano Estadual de Bioeconomia aos presentes. O documento foi lançado em novembro de 2022, na Conferência do Clima da Nações Unidas (COP 27). “Temos certeza que se associarmos os conhecimentos de nossas ancestralidade com tecnologia, o céu será o limite, e a Amazônia, certamente, terá um grande pilar de sustentação para a agenda climática, que é uma atual urgência do planeta. Acima de tudo, a Amazônia pode ser a chave de sucesso para a economia do nosso País”, enfatizou Helder Barbalho.

O Fórum reúne lideranças empresariais internacionais, executivos, formadores de opinião locais e globais, gestores do setor privado e do Terceiro Setor, além de formuladores de políticas e veículos de mídia para debater o desenvolvimento sustentável e os objetivos da Agenda 2030 da ONU.

Governador lembra que COP pode ser sediada no Pará

O governador enalteceu a candidatura do Brasil para sediar a próxima edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. “Reafirmamos o compromisso do Estado do Pará. Sabemos o nosso desafio. Estaremos, certamente, entregando as suas metas e desafios para que possamos, já em 2025, poder dizer que um Estado que representava problema passou a ser solução para a Amazônia. Eu digo 2025 porque, certamente, todos estaremos juntos quando, se Deus quiser, sediaremos a COP 30 na Amazônia, no Brasil”, acrescentou.

O professor, pesquisador e especialista em Mudanças Climáticas Carlos Nobre concordou com a perspectiva do governador paraense e lamentou que o cenário nacional tenha incentivado a exploração do bioma amazônico de forma ostensiva.

“Temos que parabenizar o trabalho realizado pelo governador Helder, no Pará, porque nos últimos quatro anos tivemos a retomada do incentivo ao desmatamento na Amazônia. Como o governador falou, o BioParque é exatamente como nós vamos criar a solução. É um local onde vamos ter o setor privado e as startups sendo geradas, e onde vamos testar todos os potenciais dos produtos da floresta. A Amazônia tem a maior diversidade de ecossistemas e 13% da biodiversidade do mundo. Um potencial imensurável”, reiterou o professor.

Estrutura para cuidar

Helder Barbalho, que também preside o Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, deixou claro o forte posicionamento contrário ao desmonte dos órgãos de segurança ambiental na gestão federal anterior.

“O Estado Brasileiro carece de estrutura de fiscalização, principalmente, contratação de pessoal. Por isso, no Pará, decretamos emergência para podermos contratar pessoas qualificadas para trabalharem em campo. Estamos fazendo com recursos do Estado, incluindo helicópteros, drones e sistemas tecnológicos”, informou o governador.

“Isso tudo, por um lado, é iniciativa institucional governamental, mas isto também pode ser uma estratégia de financiamento pela iniciativa privada, para agregar apoio, para que possamos, com institucionalidade forte, garantir a presença do Estado, combater as ilegalidades e construir um ambiente de transformação e transição do uso do solo”, completou Helder Barbalho.

O Fórum defende ações relativas aos temas de meio ambiente, descarbonização da economia, mercado de carbono, agricultura sustentável, justiça climática, direitos humanos, igualdade racial, água e oceanos, Amazônia e combate à corrupção, entre outros.

Segundo a organização do evento, cerca de 500 CEOs, autoridades e altos executivos estarão juntos para propor ações sobre os termas abordados.

Plano global

A Agenda 2030 da ONU é um plano global para que, até 2030, o planeta esteja melhor para todos. A Assembleia-Geral das Nações Unidas, realizada em Nova York em setembro de 2015, com a participação de 193 estados membros, estabeleceu 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. O compromisso assumido pelos países com a agenda envolve a adoção de medidas ousadas, abrangentes e essenciais para promover o Estado de Direito, os direitos humanos e a responsividade das instituições políticas.

Iniciativa AYA Earth Partners, o hub global tem como foco ações e soluções que acelerem a transição Net 0 de emissões, impulsionem a economia nature-positive e fomentem a justiça climática. Constitui-se em uma coalizão do Sul Global, e se propõe a gerar valor para os negócios e a mobilizar os capitais financeiros e humanos necessários para transformar o Brasil na primeira grande nação Net-Positive até 2030.