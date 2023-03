Governador Helder Barbalho anuncia reajuste nas bolsas de iniciação científica da UEPA

O governador Helder Barbalho anunciou, na noite deste domingo (5), em suas redes sociais, o aumento no valor das bolsas pagas aos bolsistas de Iniciação Científica e da Assistência Estudantil da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Com o reajuste, que começa a valer a partir de abril, o governo passa a pagar os mesmos valores praticados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)​.

De acordo com as informações divulgadas pelo governador, as bolsas da Iniciação Científica, que hoje pagam R$ 400, subirão para R$ 700. Já as de Assistência Estudantil, hoje de R$ 350, vão para R$ 500.

A notícia relacionada à UEPA foi dada apenas dois dias depois do governador e da vice-governadora, Hana Ghassan, anunciarem o aumento no valor de bolsas de pesquisa da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) que também terão valor igual ao pago pelo CNPq. A medida abrange desde bolsas de iniciação científica até o pós-doutorado.