Ministra Marina Silva tem agenda no Pará nesta segunda-feira com presidentes do Ibama e ICMBio

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, e o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Marcelo Marcelino, estarão em Soure, no Marajó, na manhã desta segunda-feira (6). Eles também participam, no início da tarde, de um almoço com o governador Helder Barbalho, no Palácio do Governo, na avenida Dr. Freitas, em Belém. Em seguida, Marina deve comparecer a outros dois eventos na cidade.

Conforme a agenda que a redação integrada de O Liberal teve acesso, a chegada da comitiva à capital paraense está prevista para a madrugada desta segunda-feira, 1h. A saída para Soure será às 7h, onde eles participam de um evento público na Comunidade Caju-Una.

Além de Marina Silva, Rodrigo Agostinho e Marcelo Marcelino, fazem parte da comitiva o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, a secretária das Populações Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, Edel de Moraes, o secretário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial, André Lima, e o deputado federal Airton Faleiro (PT).

VEJA MAIS

No final da manhã, a comitiva retorna a Belém para se reunir com o governador Helder Barbalho. Durante a tarde, Marina também participa de um evento com lideranças extrativistas organizado pelo Conselho Nacional dos Extrativistas e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Conforme a agenda, serão tratados temas relacionados as Mudanças do Clima e extrativismo e Unidades de Conservação.

Ainda em Belém, no final da tarde, por volta das 17h, a ministra participa da Conferência Anual da Aliança pelo Clima e Uso da Terra (CLUA), com a palestra “O papel da filantropia no combate e reversão da perda florestal e na proteção das pessoas na Amazônia”.

Procurado pela redação integrada de O Liberal, o deputado federal Airton Faleiro explicou que Marina Silva deve anunciar algumas ações do Governo Federal. "Está tudo agendado, a gente vai acompanhar, e depois a gente tem uma reunião com o Conselho das Populações Tradicionais. Além de outras pessoas, está vindo a secretária das Populações Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente, que é paraense", ressaltou o parlamentar, sobre Edel de Moraes. "Vão anunciar uma agenda positiva, medidas de melhoria em favor das populações tradicionais do Pará e do Brasil", afirma Faleiro. Ainda não há detalhes sobre essas ações que serão anunciadas.

De acordo com o deputado, a visita mostra que o Pará está incluído na agenda de prioridade do Governo Federal e, mais especificamente, da ministra de Meio Ambiente. "E é importante que eles venham ouvir o Governo do Estado, o parlamento, as populações, porque nós temos muito a dizer pra eles ambém, quais são nossas prioridades e nossas necessidades", declarou.