Ministra e assessor especial dos EUA anunciam GT para assuntos climáticos 

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, conversou com a imprensa, juntamernte com o assessor especial dos Estados Unidos para Assuntos Climáticos, John Kerry, na tarde desta terça-feira (28), em Brasília (DF). Após o encontro entre os presidentes Lula e Biden, ocorrido no dia 10 deste mês, em Washington, o enviado especial dos EUA veio ao Brasil, esta semana, e foi recebido pelo governo brasileiro.

Mesmo com o comprometimento declarado por John Kerry com o Fundo Amazônia, ele e a ministra brasileira não falaram em valores durante a coletiva de imprensa. O Fundo foi criado para captar investimentos em ações de combate ao desmatamento.

Combate às consequências das mudanças climáticas

“O grande desafio é como combater as consequências, os efeitos negativos dessa mudança do clima sem que se crie prejuízos em termos de ganhos econômicos e sociais para a melhoria da vida das pessoas. Com base nessa discussão, o enviado especial dos Estados Unidos, teve uma agenda intensa no Brasil, entre ministérios”, afirmou Marina Silva.

A ministra disse que as reuniões dos últimos dias com o representante dos EUA partiram do ponto, já estabelecido desde o ano de 2015, quando se pensou a criação de um Grupo de Trabalho de alto nível para a abordagem das prioridades dos governos Lula e Biden, nas áreas de clima, bioeconomia, transição energética, proteção das florestas e cuidado com os povos originários.

"Esta é uma decisão que tomamos e, dentro da atualização deste acordo, nós teremos uma agenda de trabalho até abril, quando ocorrerá o encontro do G-20, em que estes temas estarão configurados entre os países que estão comprometidos com esta transição para um mundo mais sustentável, fraterno e de paz”, afirmou Marina Silva.

Esforços conjuntos

Marina Silva agradeceu o empenho do governo norte-americano em dar sequência à agenda ambiental. E enfatizou a importância da cooperação dos Estados Unidos com o Fundo Amazônia, que também já conta com a colaboração de países como Noruega e Alemanha.

John Kerry se referiu à Marina Silva como uma grande liderança mundial na área do meio ambiente, "de boa reputação e respeito" junto à comunidade ambiental, e também destacou a importância da Amazônia para o equilíbrio do meio ambiente no planeta.

"Não podemos manter a meta de 1,5 graus sem a proteção da região amazônica. É claro que o presidente Lula e seu governo entendem melhor os desafios que enfrentam os povos indígenas, assim como os da proteção contra atividades ilícitas, e está comprometido em atender as necessidades críticas, se pudermos chamar assim, desta floresta e do planeta. Esta floresta é essencial para a capacidade do mundo de atingir os alvos que foram estabelecidos nos últimos anos. O presidente Biden está profundamente envolvido com esta questão”, enfatizou o assessor especial.

Kerry disse que a intenção é o trabalho conjunto entre Brasil e Estados Unidos, com a mobilização de outros países. E reafirmou o compromisso dos EUA de trabalharem com o Fundo Amazônia e outras entidades em áreas de desenvolvimento e pesquisa “para novas possibilidades e novos produtos”, sem entrar em detalhes sobre o que seriam essas "novas possibilidades".

“Estou muito entusiasmado de voltar para uma visita à Amazônia, inclusive a ministra disse que irá comigo." Ele também reconheceu que a série de reuniões que teve no Brasil, nos últimos dias, foram construtivas. “Eu acho que vocês em breve verão um novo nível de atividades, uma renovação, se é que podemos chamar assim o compromisso para com este tesouro tão extraordinário que pertence a todos.’’