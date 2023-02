'Já são uma realidade no Brasil', afirma Marina Silva sobre eventos climáticos extremos no país

Vaca louca

Após caso no Pará, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que não há o que preocupar o consumo de carne no País.



Apoio após tragédia

No esforço de levar suprimentos às vítimas da chuva em São Paulo, ações foram costuradas pelo Ministério da Fazenda com empresários.

"Já são uma realidade no Brasil"

MARINA SILVA, ministra do Meio Ambiente, ontem, ao comentar a ocorrência de eventos climáticos extremos no País. Marina sobrevoou na quarta as áreas atingidas pelas chuvas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

A ex-deputada estadual e federal Simone Morgado recebeu ontem dezenas de mensagens de apoio após ter sido agredida por uma mulher dentro de um restaurante em sua cidade natal, Bragança. Simone estava acompanhada de amigos e se dirigia ao caixa para pagar a conta quando foi atacada, chegando a ser derrubada. O caso foi registrado na segunda-feira, 20, mas as imagens tomaram as redes sociais na noite da última terça-feira, 21.



O vídeo que circula nas redes sociais mostra que a ex-deputada não revidou e foi retirada do local com escolta policial. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil no município. Fontes ouvidas pela coluna afirmam que a autora das agressões sofre com problemas mentais e já teria agredido outras pessoas na cidade.



Simone Morgado é auditora fiscal, servidora de carreira da Secretaria de Estado da Fazenda. Ontem, o Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual divulgou nota condenando a agressão. “A Simone, nosso total e irrestrito apoio”, diz a entidade em nota assinada pelo presidente, Charles Alcantara.

A festa de encerramento do Carnaval de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, vai terminar na Justiça. O imbróglio envolve a prefeita da cidade, Patrícia Mendes (Republicanos), e a banda de forró Magníficos, contratada para uma apresentação na cidade, na última terça-feira, 21. Os integrantes chegaram a desembarcar na cidade e ficaram hospedados em um hotel, mas não realizaram o show. Segundo a prefeita, a banda vendeu dois shows para o mesmo dia e horário. Em Marituba, a banda teria tentado antecipar o horário da apresentação, mas a proposta foi recusada pela gestora.

“Além de termos divulgado muito, tudo o que a banda requisitou nós atendemos, e horas antes eles queriam ir para o corredor da folia oito da noite? Para nós, não”, contou Patrícia em suas redes sociais. Ela pediu o dinheiro de volta e contratou Viviane e Manu Bahtidão para um show na noite de ontem. Em nota, a banda garantiu que o horário do show havia sido previamente informado e divulgou nota contestando a versão da prefeita.

“A banda foi surpreendida com a decisão unilateral do contratante alterando o horário (do show) para 00h40 do dia 22, em desacordo com o pactuado e sabendo que a banda não conseguiria cumprir a apresentação nesse horário”, afirmam os integrantes na nota. Tanto a prefeitura quanto a banda anunciaram que vão levar o caso à Justiça.

O Tribunal de Justiça do Pará da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, anunciou ontem que foi “concluída com sucesso” a migração do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e demais sistemas do órgão para satélites. O trabalho começou na tarde da última quinta (16) e foi encerrado ontem. Segundo a assessoria do TRT, a transferência contou com a participação de magistrados que atuaram fazendo testes para avaliar o impacto das mudanças para os usuários internos e externos. Na prática, a migração colocou na nuvem todas as informações das ações que correm na Corte, o que significa que os dados poderão ser acessados mesmo em casos de quedas de energia, que poderiam impedir o funcionamento do PJe e de audiências.

Será realizado no próximo 3 de abril, em Belém, o festival “TEAlentos 2023”, criado para divulgar e valorizar habilidades e talentos artísticos de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento será dividido em duas partes: uma mostra de artes visuais na Galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural Tancredo Neves, e as apresentações de música e dança no Theatro da Paz. A 3ª edição do Festival TEAlentos será transmitida pela TV Cultura e pelo canal do YouTube do Governo do Estado. A iniciativa é da Fundação Cultural do Estado do Pará (Funtelpa), TV Cultura, Secretaria de Cultura (Secult) e Secretaria de Comunicação (Secom).

► Pesquisa feita por aplicativo de venda de usados aponta que sete em cada dez usuários planejam comprar um carro no primeiro semestre deste ano. Desses, 92% dizem que vão comprar novos e seminovos. Entre os critérios para escolha do veículo estão menor quilometragem rodada, custo de manutenção e consumo de combustível.

► A Prefeitura de Belém anunciou que fará hoje e amanhã esforço concentrado para vacinação contra a covid-19. O imunizante Pfizer Baby, destinado a crianças de seis meses a dois anos, contudo, só está disponível para aquelas que já vão tomar a segunda dose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, “não está disponível a aplicação da 1ª dose da vacina Pfizer Baby para crianças, a não ser aquelas que tenham alguma comorbidade”.

► A Secretaria de Estado da Fazenda lançou um aplicativo que permite aos proprietários de veículos fazer consultas sobre valores, datas de pagamento, parcelamento e emissão do Documento de Arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Pelo sistema, o usuário poderá optar por receber o lembrete das datas de pagamento do imposto. O aplicativo já está disponível para o sistema Android. A Sefa promete que, em breve, vai liberar a versão para usuários do IOS.

► Vão de 27 de fevereiro a 17 de março as inscrições para 55 oficinas do Curro Velho e Casa da Linguagem. As vagas são gratuitas a alunos de escolas públicas. A taxa é de R$ 20 para os demais.

► Ex-comandante do 4º Distrito Naval de Belém, o vice-almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa, agora comandante em chefe da Esquadra da Marinha do Brasil, é quem supervisiona missão de apoio da Defesa Civil às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião. A Marinha enviou o navio-aeródromo “Atlântico”. O hospital a bordo tem 28 médicos especialistas de várias áreas, técnicos em Enfermagem e cirurgiões gerais para atender atingidos. A operação “Abrigo pelo Mar” é sem precedentes nesse tipo de ação no País.