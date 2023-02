Marina Silva concede entrevista coletiva e fala sobre reunião com John Kerry; vídeo

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o representante do governo americano para assuntos do clima, John Kerry, estiveram reunidos nesta terça-feira (28) para discutir ações conjuntas no combate à mudança climática e ao desmatamento.

Durante os dois dias anteriores, Kerry participou de encontros com autoridades e parlamentares brasileiros para tratar de medidas para enfrentar as questões ambientais globais. Em seguida, Marina Silva concedeu entrevista coletiva.

"Discutimos um tema importante em relação aos Estados Unidos fazerem uma cooperação com o Fundo Amazônia . Já vem acontecendo em relação à Noruega, Alemanha. Celebramos que os Estados Unidos também estão imbuídos desse propósito", afirmou Marina.