Representante dos EUA sinaliza investimento no Fundo Amazônia, mas não cita valores

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), declarou que o governo norte-americano pretende buscar recursos para investir no Fundo Amazônia. A declaração, dada após a reunião com o enviado especial do Clima dos Estados Unidos (EUA), John Kerry, nesta segunda-feira (27), não oficializou o aporte que deverá ser destinado.

“O enviado John Kerry não definiu valor, mas colocou que ele vai apoiar [O Fundo Amazônia] junto ao governo e ao Congresso norte-americano e junto à iniciativa privada, para termos recursos vultosos. Não só no Fundo Amazônia, como também em outras cooperações”, declarou Alckmin à imprensa.

O encontro aconteceu no Palácio do Itamaraty, em agenda que teve a presença das ministras do Meio Ambiente e das Relações Exteriores, Marina Silva e Maria Laura da Rocha, respectivamente.

A embaixada dos EUA afirmou que a visita de Kerry ao Brasil tem o propósito de discutir como as duas nações podem colaborar em três eixos: combate à crise climática, fim do desmatamento ilegal e transição energética.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)